Dai Sonics alla Mannoia: un cartellone estivo di grandi nomi

Un'estate con i grandi nomi della musica, del cabaret e del teatro acrobatico. Dai Sonics a Irene Grandi, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Tommaso Paradiso e Francesco Renga, per arrivare a Giorgio Panariello, Nino Frassica, Max Angioni. Ma anche alcuni attesi ritorni vercellesi, a partire dal Festival del Fumetto organizzato dall'UniPop e da CreartivComics di Daniele Statella e dalla Maratona Rock suddivisa in due serate.

E' stato presentato giovedì mattina al Ridotto del Civico il calendario degli eventi estivi di Musa acronimo del jingle "Metti una sera a Vercelli" inventato lo scorso anno per gli appuntamenti di piazza dell'Antico Ospedale e che quest'anno torna a proporre un calendario di tutto rilievo.

Comune, Fondazione Crv e Iren sono promotori e sponsor, mentre Piemonte da Vivo Il Contato del Canavese e Reverse Agency sono le società che hanno consentito di realizzare il calendario. Anche quest'anno gli eventi saranno ospitati nella piazza dell'Antico Ospedale ma con limitazioni sanitarie decisamente meno rigide rispetto al 2021: i posti per i pubblico raddoppieranno, arrivando anche a superare i 1500 per i concerti di Paradiso, che la città ottiene come esclusiva piemontese, insieme a quello della Mannoia, e di Gianna Nannini.

Si parte il 24 giugno con i Sonics, spettacolare compagni di teatro acrobatico, e si procede con il Color festival condotto da Carolina Benvenga di Rai YoYo (il 2 luglio); il Festival del Fumetto (domenica 3 luglio); Irene Grandi (5 luglio); Giorgio Panariello (7 luglio), Maratona Rock (il 5 e 16 luglio), la serata jazz con Luigi Ranghino (il 17 luglio); Nino FRassica e la sua band (martedì 19 luglio); Max Angioni (il 21 luglio); il Tributo ai Pink Floyd (22 luglio), Aspettando la Sagra (23 luglio), Gianna Nannini (28 luglio), il jazz di Stefano Dragone (30 luglio), Fiorella Mannoia (5 agosto) e Francesco Renga (6 agosto).

«Abbiamo messo insieme un cartellone che guarda a tanti tipi di pubblico - sottolinea l'assessore Mimmo Sabatino, presentando gli appuntamenti - in più a Ferragosto ci sarà un evento a sorpresa come già accaduto lo scorso anno».

Soddisfatto il sindaco Andrea Corsaro: «Presentiamo un'offerta estiva di grande livello, con nomi che porteranno a Vercelli pubblico anche da fuori. La qualità dell'offerta culturale è uno degli elementi che sempre più spesso ci vengono richiesti quando andiamo a presentare il nostro territorio ai potenziali investitori e dunque il lavoro che l'amministrazione, gli uffici, i nostri sostenitori e le società che producono eventi culturali portano avanti è finalizzato a una crescita e alla promozione a tutto tondo di Vercelli».