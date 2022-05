Tempo di nomine in Regione: le scelte per enti e fondazioni vercellesi

Il Consiglio regionale nella seduta del 10 maggio ha esaminato le candidature giunte per la designazione di propri rappresentanti all'interno di enti e fondazioni presenti su tutto il territorio piemontese.

Per quanto riguarda il vercellese, sono state prese in esame le candidature giunte per il collegio dei revistori dei conti del Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese e nominati Andrea Ricci, come membro effettivo e Cristiano Baucè come supplente (nomine per le qualli si sarebbe speso Riva Vercellotti di Fratelli d'Italia); per il Consiglio di amministrazione della Fondazione Marco Ballerini dove è stato designato Francesco Corsaro, unico vercellese ad aver presentato la propria candidatura; e per il collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale di Vercelli. Alla Regione spettava l'individuazione di un componente con funzioni di presidente e la scelta è caduta su Paolo Monti, nome particolarmente gradito in casa Lega.