Campionati studenteschi di Atletica: una grande giornata di sport - FOTOGALLERY

Giornata di sport e, in particolare, alla fase provinciale dei Giochi Studenteschi ospitati, con la regia della delegata provinciale del Coni, Laura Musazzo, sulla pista Azzurri d'Italia del rione Concordia.

In pista i ragazzi delle scuole superiori che hanno potuto vivere uno scampolo di normalità, di sana competizione e di sport, cimentandosi sui 100 metri, i 100 ostacoli, i mille metri, la staffetta, il salto in alto, il lungo e il getto del peso: a prendere parte alla fase provinciale sono stati gli studenti vincitori dei campionati di istituto di Iss Avogadro, Iti Vercelli, Istituto Alberghiero Pastore di Gattinara e Liceo D'Adda di Varallo Sesia.

«Finalmente si è tornati a vivere una bella giornata di atletica con gli studenti protagonisti», commenta l'assessore allo Sport del Comune, Mimmo Sabatino.

Un'occasione per valorizzare anche l'impianto vercellese, completamente rifatto e ora in fase di accreditamento per poter ospitare gare di livello.

Ecco i nomi di ragazze e ragazzi che si sono distinti nella competizione, piazzandosi ai primi posti delle varie gare.

Cento metri femminili: 1° Sara Danielli (Istituto Pastore Varallo), 2° Giulia Fetescu (Scientifico Avogadro), 3° Elena Sequino (Scintifico Avogadro).

Cento metri maschili: 1° Andrea Carlino (Scientifico Avogadro), 2° Simone Olmo (Scientifico Avogadro), 3° Lorenzo Ferrara (Istituto D'Adda Varallo).

Cento metri ostacoli femminile: 1° Viola Fortuna (Scientifico Avogadro).

Cento metri ostacoli maschile: 1° Raffaele Di Manso (Scientifico Avogadro), 2° Riccardo Rubinato (Itis Vercelli), 3° Valentino Viotto (Scientifico Avogadro).

Mille metri femminile: 1° Agnese Quaglia (Scientifico Avogadro), 2° Ginevra Centenaro (Scientifico Avogadro), 3° Giorgia Memore (Istituto Pastore Varallo).