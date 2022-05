Stecco e Dago confermati alla guida delle commissioni regionali

La seconda parte della consiliatura delle presidenze di Commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha visto ieri rinnovare il mandato alla presidenza, rispettivamente della commissione Sanità e della commissione Ambiente, ai vercellesi della Lega Alessandro Stecco e Angelo Dago.

La Quarta commissione, che si occupa della sanità, assistenza, servizi sociali e delle politiche degli anziani, continuerà ad essere guidata da Alessandro Stecco, medico vercellese eletto nelle liste della Lega Salvini Piemonte.

Confermato anche Angelo Dago alla presidenza della Quinta commissione che si occupa di tutela dell’ambiente e impatto ambientale. Dago in passato aveva coperto anche il ruolo di assessore provinciale di Vercelli con deleghe analoghe.

«Ringraziamo i colleghi della Lega e della maggioranza - dichiarano Dago e Stecco dopo la formalizzazione degli incarichi - per il rinnovo della fiducia nel nostro operato. Affrontiamo il Consiglio regionale di oggi e già domani si torna in aula con i rispettivi gruppi di lavoro, per supportare giunta e assessori nei due ambiti su cui il Piemonte, attraverso il Pnrr, andrà a costruire il suo futuro: la salute dei cittadini e quella dell’ambiente in cui vivono».