Raccolta rifiuti, si cambia: novità in arrivo per 79 Comuni del Vercellese

Un appalto di otto anni a prezzi "bloccati", nuove modalità di raccolta che consentano di passare dal 68% al 73% di differenziata, arrivando in prospettiva all’80%, una maggiore attenzione per l'ambiente e la possibilità, per i Comuni, di arrivare entro un paio d'anni ad applicare la tariffa puntuale sullo smaltimento dell'indifferenziato.

Sono in arrivo novità importanti nella raccolta differenziata per gli abitanti di 79 degli 82 Comuni della provincia (restano esclusi Vercelli e Borgosesia che mantengono contratti e modalità in essere con le relative società in house e Villata che afferisce al Consorzio del Medio Novarese): dal primo settembre cambierà il porta a porta vetro e metallo che dovranno essere separati e smaltiti in contenitori differenti; mentre chi abita nelle cascine e nelle case sparse dovrà effettuare il compostaggio domestico dell’umido. A partire da maggio 2024, completata l'attività di caricamento dei dati sui nuovi software e testato il sistema, si passerà alla tariffa puntuale per i rifiuti indifferenziati: ciascun cittadino pagherà in base alla quantità di rifiuto prodotto.

I kit per tutti i rifiuti verranno forniti alle famiglie dal 28 maggio a fine luglio, secondo un calendario che verrà comunicato comune per comune. E verranno distribuiti anche i sacchi conformi per l'indifferenziato: il materiale conferito sarà dunque verificabile dall'operatore che, in caso di errore, non ritirerà il sacchetto.