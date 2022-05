PFV: decisivi due incontri casalinghi

Con il completamento della prima giornata di ritorno, avvenuto in questa fine settimana dopo l’anticipo del 1° maggio tra Ceva e Pfv (48-51), gli altri risultati registrati sono stati i seguenti:. Beinaschese – Novara 86-42; Area Pro 2020 Rivalta – Basket Venaria 46-49; Acaja Basketball School Fossano – Arona Basket 85-37.

Per effetto di tali risultati la classifica attuale del girone è questa: Acaja Basketball School Fossano punti 18; Beinaschese 16; Basket Venaria 16; Pallacanestro Femminile Vercelli 12; Area Pro 2020 12 (scontro diretto a favore di PFV); Arona Basket 8; B.C. Borsi Ceva 4; Novara Basket 2.

Grazie alla vittoria in trasferta di Venaria a Rivalta contro Area Pro la PFV ha fatto un passetto avanti verso il 4° posto, avendo lo scontro diretto sinora disputato a favore contro Area Pro. posto che significherebbe qualificazione.

Ora saranno decisivi i due incontri casalinghi contro Acaja Basketball School e Area Pro 2020: vincerli entrambi significherebbe qualificazione per la PFV, ma potrebbe essere anche sufficiente battere la diretta concorrente Area Pro, cosa che la squadra vercellese ha già dimostrato non essere impossibile, essendo andata a vincere in trasferta all’andata a Rivalta.