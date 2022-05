La cultura giapponese va in scena a Cremona il 21 e 22 maggio

Colori, sapori e tradizioni del Sol Levante arrivano a CremonaFiere il 21 e 22 Maggio prossimi in occasione di Japan Show - Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo - Campionato Internazionale di carpe giapponesi.

Dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua all’editoria, passando per arte, design e scrittura. Dalle sinuose ed eleganti forme dei bonsai ai laghetti ornamentali, dagli itinerari di viaggio allo sport, passando per il benessere e la cura per la persona. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma eventi con presentazioni, laboratori, workshop, mostre e conferenze per conoscere da vicino il mondo della cultura giapponese, tra cui: pittura Sumi-E e meditazione Zen con l’Associazione “Bodai-Dojo” di Alba (CN), guidata dal Maestro Beppe Mokuza Signoritti, workshop sulla cura dei bonsai, l’arte del Kintsugi, laboratori di origami, spettacoli di tamburi Taiko, Ikebana, Cerimonia del Tè, Kamishibai e fiabe giapponesi, laboratori wabi-kusa e approfondimenti sul mondo delle carpe koi.

“Cremonafiere ha approcciato il 2022 con grande entusiasmo e ci fa molto piacere aver riscontrato lo stesso atteggiamento da Petsfestival e da Italian Koi Association con cui abbiamo iniziato questo nuovo percorso unendo le nostre competenze specifiche – dichiara Roberto Biloni Presidente di Cremonafiere - . L’obiettivo principale è di far diventare l’evento un appuntamento continuativo negli anni. Questa modalità è in linea con il Piano di Sviluppo approvato lo scorso anno e con le strategie già condivise sia con il Consiglio d’amministrazione sia dai soci di CremonaFiere che hanno intuito l’importanza di proporre nuove attività e iniziative rilanciando con coraggio in questo periodo così difficile”.

L’approccio è condiviso anche da Petsfestival.

“Siamo entusiasti di questo evento, perché non è solo un appuntamento fieristico tra tanti in un calendario peraltro non ancora ristabilitosi dopo il covid e con un conflitto bellico in corso - dice Gian Domenico Palieri Presidente di Petsfestival-. Pensavamo a una gemma curata nei contenuti, nel programma e in ogni dettaglio per poter presentare al pubblico, non solo del settore pet, un contenitore bello, interessante e per tutta la famiglia: speriamo di esserci riusciti. Carpe Koi come forse mai viste prima d’ora in Italia, Giappone (quasi) a 360° gradi e tanto entusiasmo in una partnership con CremonaFiere e Italian Koi Association che cresce e si consolida”.

Cuore pulsante della Manifestazione sarà il Campionato Internazionale di carpe Koi, l’unico evento internazionale dedicato alle carpe giapponesi in Italia, con oltre 150 esemplari in gara di sedici diverse varietà, provenienti da Italia ed Europa, organizzato da CremonaFiere in collaborazione con Petsfestival e Italian Koi Association. L’evento, di richiamo per l’intera community internazionale di professionisti e appassionati di carpe koi, coinvolgerà i giudici ZNA Rudi Van Den Broeck (Belgio), Ronald Stam (Olanda), Dirk de Witte (Belgio) e Ruud Besems (Olanda) ed esperti del settore impegnati in appuntamenti divulgativi. Le premiazioni si svolgeranno Domenica 22 Maggio alle ore 13: premio di categoria per la prima e seconda classificata di ognuna delle sette classi di lunghezza e delle sedici categorie ammesse, premi speciali “Best in Variety” assegnati alla koi più bella di ogni varietà e premi Champion: Baby, Young, Adult, Mature, Supreme, Grand e Jumbo Champion. Infine, IKA assegnerà il proprio premio a sorpresa. Main sponsor del Koi Show 2022 è Mountain Tree, azienda leader nella produzione di filtri ed accessori da laghetto.

“Cresce l’attesa per il debutto di Italian Koi Expo in Fiera a Cremona – conclude Sebastiano Adami, presidente di IKA (Italian Koi Association) -. Siamo orgogliosi di riportare in Italia il Koi Show dopo cinque anni di assenza e di poter presentare un evento di portata internazionale. La community di professionisti e appassionati sta già rispondendo con grande entusiasmo e con il lavoro di squadra svolto insieme a CremonaFiere e Petsfestival stiamo ponendo le basi per un appuntamento annuale di alto livello dedicato al mondo delle carpe koi”.

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 21 e Domenica 22 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.japanshow.it.