Malore sul posto di lavoro, grave un 61enne vercellese

Sarebbe in gravi condizioni il 61enne di Vercelli trasportato nella mattinata di oggi, lunedì 9 maggio, all'ospedale di Biella a causa di un malore che lo ha colpito sul posto di lavoro. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo stava facendo alcune operazioni di manutenzione all'interno di un'azienda di Verrone quando all'improvviso si è sentito male ed è caduto a terra privo di conoscenza. Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri e il personale dello Spresal che sta effettuando gli accertamenti del caso. Soccorso e assistito dal personale sanitario del 118, il vercellese è stato trasportato in ospedale e ricoverato in codice rosso.