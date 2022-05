Ciclista vercellese morsicato da un maremmano

Due persone, un 49enne residente nel Vercellese e una ragazza di 24 anni biellese, sono rimasti feriti e trasportati in Pronto Soccorso per farsi medicare le ferite causate dai morsi di due cani. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 8 maggio, nei comuni di Cavaglià e Pollone.

A Cavaglià, un maremmano, scappato alla vista del padrone, ha morso un biker in transito. Quest'ultimo, il 49enne vercellese, si sarebbe procurato un taglio a una gamba.

La ragazza, invece, sarebbe aggredita, per cause al momento da accertare, dal cane di una coppia mentre stava passeggiando. Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per la prima assistenza e il trasporto in ospedale.

Su entrambi gli incidenti erano presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.