Presentato il Festival dei Formaggi tipici e di montagna: appuntamento a Frabosa Sottana il 14 e 15 maggio (Video)

I grandi formaggi del territorio protagonisti in uno dei Comuni simbolo della loro produzione: Frabosa Sottana. È con questo spirito che l'Associazione Turistica Mondolè, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Frabosa Sottana e con i Consorzi per la tutela del Raschera e del Bra, ha organizzato la prima edizione del Festival dei formaggi tipici e di montagna.

L'appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 maggio, quando, per due giornate, già a partire dal mattino, il Gala Palace di Frabosa Sottana si trasformerà in vetrina dei prodotti caseari d'eccellenza: formaggi locali e tipici, d'alpeggio e di caseificio, con il Raschera, il Bra ed altre eccellenze a rappresentare il vero e proprio cuore dell'evento.

Al sabato pomeriggio, alle ore 15.00 verranno affrontati temi importanti riguardanti "Alpeggi monregalesi: prospettive, risorse ed economie del corretto sfruttamento rivolto alla caseificazione”.

L'ingresso al Gala Palace sarà libero e gratuito: all'interno del padiglione sarà possibile degustare e acquistare i formaggi esposti. In Piazza Sacco, alla domenica si terrà il mercato di prodotti agroalimentari ed artigianali. Tra i produttori che saranno presenti alla prima edizione del Festival, si annoverano casari da tutta la provincia di Cuneo: dai rappresentanti “di casa” con il formaggio Mascon De.Co. della Valle Maudagna, che si fregia del marchio De.Co. di Frabosa Sottana ed il Raschera dop della Valle Corsaglia, alle Vallate più lontane: Valle Varaita (tomin del Mel), Valle Grana (formaggio Castelmagno dop), Valle Gesso (caprini tipici) e zona Alta Langa (toma di Murazzano), fino a spingersi oltre i confini regionali con la partecipazione della Valle d’Aosta (Fontina dop) e della Valtellina (formaggio Bitto).