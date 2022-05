Personalizzare la casa con le profumazioni per l’ambiente

Un profumatore per l’ambiente è da considerarsi un accessorio indispensabile per rendere la propria casa più accogliente, confortevole e rilassante: dall’ingresso, alla cucina, alla zona living, perfino al bagno, ovunque è possibile trovare un punto dove collocare un diffusore per ambienti e creare un’atmosfera raffinata e avvolgente.

L’ulteriore possibilità di scegliere tra una vasta gamma di profumazioni per ambiente e tra diverse modalità di diffusione, consente a tutti di trovare la soluzione migliore per rendere l’ambiente abitativo piacevolmente invaso da un aroma fresco e inebriante. Utilizzare un profumatore per ambienti significa infatti infondere un tocco personale alla propria casa e trasmettere a visitatori e ospiti una sensazione di freschezza e di pulizia.

Infatti, un elemento di cui tenere conto è il fatto che il profumo per ambienti non svolge la funzione di coprire o eliminare gli odori, ma di poter dare vita ad un’atmosfera intima e piacevole, emozionare e trasmettere una sensazione di relax. Di tutti i cinque sensi, l’olfatto è quello che più di ogni altro riesce a creare un effetto evocativo: quante volte ci si lascia trasportare da un aroma particolare, da un profumo che riporta alla memoria qualcosa accaduto molti anni prima.

L’emozione che le profumazioni per ambiente riescono a comunicare è davvero unica: infatti, rientrando in casa, il profumo è il primo elemento percepito. Essere accolti da una fragranza frizzante, fresca e leggera, simile ad una brezza marina, odorosa di sale, muschio, legno di cedro e fiori di arancio è un’emozione incomparabile. Inoltre, diffondendosi lentamente, il profumo per ambienti colma gradualmente l’aria, creando un’atmosfera delicata ma persistente.

Profumatori e diffusori per l’ambiente: quale scegliere e perché

Come abbiamo detto, un deodorante per ambienti può essere diffuso con diverse modalità: in base alle preferenze personali, può trattarsi di un apparecchio elettrico o di un semplice accessorio. La scelta è soggettiva, anche se, in generale, si consiglia di prediligere i prodotti e i metodi naturali, evitando prodotti chimici e alcol.

I profumatori ambiente con bastoncini di legno sono i più diffusi, sia perché non richiedono nulla al di là di una bottiglia in vetro e di una decina di bastoncini in legno, sia perché offrono una profumazione delicata, fresca e leggera, ma comunque in grado di creare un’atmosfera avvolgente e piacevole.

Questo tipo di profumazione è costituita da una bottiglia in vetro contenente l’essenza nella quale vengono immersi a metà una decina di sottili bastoncini di legno. Capovolgendo i bastoncini ogni tre o quattro giorni, è possibile ottenere una profumazione più intensa. È importante evitare di collocare il flacone vicino ad una fonte di calore, in quanto tende a consumare rapidamente l’essenza profumata.

Un altro metodo di profumazione per ambienti del tutto naturale è il diffusore di essenze a fiammella: si tratta di un apposito recipiente in ceramica, generalmente una sorta di fornelletto, dotato di un vano in cui viene inserita una piccola candela accesa, e di uno spazio da riempire con acqua ed essenza. Una volta accesa la candela, non appena l’acqua si scalda, il diffusore emana la fragranza scelta in tutto l’ambiente.

Un altro metodo è quello delle candele profumate che, pur offrendo un aroma unico e poco persistente, rappresentano la scelta giusta se il desiderio è quello di creare un’atmosfera particolarmente romantica e raffinata.

Profumatori per l’ambiente alimentati elettricamente

I diffusori di essenze profumate elettrici sono principalmente adatti per gli ambienti in cui non è possibile, per motivi di sicurezza, utilizzare diffusori a fiammella, candele e fornelletti.

Sono costituiti da un dispositivo elettrico, che viene inserito direttamente nella presa di corrente, al quale è fissata una fialetta di profumo per l’ambiente, che può essere comunque rimossa o sostituita. Si tratta di un metodo chimico, che può essere comunque adottato dove non ci sono spazio e tempo per gestire un altro profumatore, utilizzato soprattutto negli uffici e nei negozi.

I profumatori per ambiente a bastoncino restano quindi i più diffusi e apprezzati, non solo per la freschezza e la qualità dell’essenza usata, ma anche perché rappresentano un vero complemento d’arredo, ideale per aggiungere una nota di eleganza e di colore alla propria casa. Con il valore aggiunto di una ricchissima gamma di essenze tra cui scegliere, dalle più fresche, agli aromi floreali o fruttati, alle note aromatiche, alle profumazioni più speziate e originali.