Infiorata in Sant'Andrea, una festa di arte e colori - FOTO

Sono stati moltissimi i vercellesi che, nella giornata di domenica, hanno fatto tappa alla basilica di Sant'Andrea per ammirare l'infiorata realizzata dai maestri di "Infioritalia" al centro della navata. Una prima assoluta per la città, voluta dal Comune in occasione della Festa della Mamma, che ha richiamato curiosi e abituali frequentatori della basilica.

A causa del meteo incerto l'opera, che inizialmente doveva essere realizzata sul sagrato, è stata portata all'interno: dalla mattina di sabato, gli artitisti si sono messi all'opera spetalando e tagliando i fiori con una tecnica che consente di mantenere vivi e brillanti i colori dei petali, mentre altri colleghi hanno lavorato alla creazione della base dell'opera tracciando i contorni dello stemma del Comune, della facciata della basilica e del logo del concorso fotografico, poi riempiti con migliaia di frammenti colorati o con la polvere ricavata dai fiori secchi. Il risultato è stato spettacolare.

«L'idea è di ripetere l'esperienza - commenta l'assessore Emanuele Pozzolo -, magari trovando piccoli angoli disseminati per la città in cui realizzare infiorate a tema».