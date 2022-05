Rices contro Oasi Rivalta per la permanenza in C

Play out di serie C silver. Archiviata la doppia sconfitta contro il Campus Moncalieri, lunedì alle ore 21 i Rices tornano di nuovo sul parquet del Palapiacco per un altro, importante, match, contro Oasi Rivalta.

Il tecnico dei Rices, Antonio Galdi, avrà a disposizione un elemento in più: si tratta di Pietro Danna.

Sulla pagina facebook dei Rices si legge infatti:

Asd Basket Club Vercelli Rices è lieta di annunciare un graditissimo ritorno! Vista la precaria condizione fisica di alcuni nostri giocatori, Pietro Danna, avendo terminato la stagione con i playoff di serie C Gold con la maglia di Savigliano, torna dopo 3 anni a Vercelli e darà manforte ai nostri ragazzi per conquistare la permanenza in serie C Silver. Un ringraziamento a @absavigliano per la disponibilità nel definire l'operazione, chiusa in extremis! Ora sotto con gli allenamenti e pronti per la serie contro Oasi Rivalta.