Dall'Infiorata alla festa all'Isola: una domenica di appuntamenti

Vercelli celebra la festa della mamma con la grande infiorata che, a causa del meteo incerto, è stata realizzata all'interno della basilica di Sant'Andrea, anziché sul sagrato, come era inizialmente previsto. Anche se il "piano b" ha reso meno visibile ai passanti l'attività degli artisti che si sono dati appuntamento a Vercelli, sono stati moltissimi i curiosi che sono entrati in basilica per ammirare il lavoro dei maestri all'opera per la prima volta in città. E altrettante sono sono state le persone che hanno scelto di scattare un selfie davanti a Sant'Andrea utilizzando come cornice l'installazione di fiori creata sul sagrato.

In mattinata l'infiorata verrà completata e potrà essere ammirata dal pubblico.

Spostandosi dal centro alla periferia della città, la giornata dell'8 maggio si segnala anche per il ritorno della festa al rione Isola. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, "L'Isola che c'è" si ripropone con i suoi momenti di convivialità, di riscoperta del rione e di riflessione sul futuro di un quartiere al centro di importanti progetti di rigenerazione urbana (LEGGI QUI IL PROGRAMMA). A organizzare sono il Comitato Rione Isola e il Circolino dei Lavoratori di via Trieste.