Open day ai Nidi comunali

Nelle giornate di sabato 7 e 14 maggio i Nidi d’infanzia della Città di Vercelli saranno lieti di accogliere i genitori interessati ad iscrivere i propri bambini presso i servizi educativi nel prossimo anno 2022-2023.

Durante l’open day i Nidi del Comune di Vercelli con le cooperative Accento e Progetto Donna Più accoglieranno, dalle 9.30 alle 12.30, tutte le famiglie interessate che potranno visitare gli spazi, ascoltare i progetti educativi e rivolgere domande al personale.

Si potranno visitare i Nidi d’infanzia comunali: Aquilone in via Stara, Girasole in via F. Baracca e Peter Pan in via G. Donizetti. Le visite guidate alle strutture saranno della durata di circa 30 minuti, nelle fasce orarie: 9.30-10; 10-10.30; 10.30-11; 11-11.30; 11.30-12; 12-12.30. I genitori interessati potranno prenotarsi al numero: 340/2346128.

«La qualità dei servizi educativi è sempre stata al centro delle priorità dell’Amministrazione – dice il sindaco Andrea Corsaro – i contesti in cui bambini crescono ed hanno modo di fare le loro prime esperienze collettive sono di grande importanza, per questo è fondamentale che le famiglie possano verificare in prima persona questi servizi».

«Le educatrici e le operatrici dei Nidi con la loro professionalità prestano attenzione alle diverse esigenze delle famiglie e dei bambini – dice l’assessore all’Istruzione Gianna Baucero - con un occhio particolarmente sensibile per gli interessi, i bisogni e il mondo interiore dei piccoli».