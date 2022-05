Pallavolo Santhià: la città festeggia la Coppa Piemonte

Momento di festa, sabato mattina, per rendere omaggio ai ragazzi della Pallavolo Santhià Stamperia Alicese, allenata da Davide Fossale, che si sono aggiudicati la Coppa Piemonte

«Bravissimi i ragazzi che si sono aggiudicati la Coppa Piemonte battendo 3 a 1 in finale il Multimed Volley Vercelli - dice il sindaco Angela Ariotti -. E’ la terza Coppa Piemonte nella storia della Pallavolo Santhià e per me è una grande soddisfazione consegnare un premio che celebri questi obiettivi di cui tutta la Città è orgogliosa».

Alla squadra e alla dirigenza è stata consegnata una targhetta che recita “Alla Pallavolo Santhià che ha trasmesso l’amore per questo sport e la convinzione che volontà, sacrificio e determinazione conducono al successo. Vincitrice della terza Coppa Piemonte, edizione 2021/2022. Tutti diciamo grazie”.

«E’ effettivamente un periodo colmo di soddisfazione per le associazioni sportive santhiatesi: proprio questo martedì i ragazzi del Futsal Santhià hanno ottenuto la promozione in serie C2 di calcio a 5», conclude Ariotti.