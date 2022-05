Lavori all'argine: 400mila euro per Balocco e Buronzo

Soddisfazione in Regione per i finanziamento ottenuti (dopo il pressing a Roma dell'assessore alla difesa del suolo) per lavori di difese spondali, rialzi arginali e ripristino della funzionlità idraulica. Sette gli interventi destinati al Vercellese per importanti opere idrauliche (Scopa, Pila, Balmuccia, Albano Vercellese), quindi interventi alla roggia Gamarra Manufatta (comune di Vercelli, alla Cascinotti Corona (Cascina Brarola), e lavori di ripristino e messa in sicurezza dei canali consortili nei comuni di Pezzana, Moncrivello e Stroppiana.

Di notevole entità – 400mila euro - il finanziamento destinato alla protezione della sommità dell’argine esistente dalle piante infestanti nei comuni di Balocco (comune capofila) e Buronzo . «Un'opera che riguarderà tre chilometri di argine. Non posso che essere soddisfatto» dichiara il sindaco di Balocco, Gian Mario Morello.