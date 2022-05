Gran ripartenza dell'ASD Nebris Cigliano

Dopo due anni di interruzione causati dall’emergenza Covid, il Campionato di Ginnastica US Acli è ripartito nelle sue belle discipline: Artistica e Ritmica. Anche l’ASD Nebris di Cigliano ha partecipato al Campionato di Ginnastica Artistica Regionale organizzato dll’ US Acli Piemonte, sabato 30 aprile. Le allieve accompagnate dai loro istruttori: Hortensia Dalimon e Francesco Tarello, si sono cimentate in esercizi alla trave, al trampolino e a corpo libero e si sono classificate in buone posizioni considerando l’elevato numero di atlete partecipanti. In particolare segnaliamo un primo posto sul podio di Zolla Desirè per la categoria Allieve. Hanno partecipato Selva Frida per la categoria Baby, quinto posto; Angelica Rondoletto e Anna Ceridono per la categoria Ragazze; Irene Ceridono per la categoria Bambine e Susanna Gavazza che si è presentata con la squadra La Burcina ma che si allena anche con la Nebris, quarto posto per la categoria Allieve.

Complimenti a queste giovani sportive per i risultati ottenuti grazie all’ impegno e al costante lavoro fisico durante gli allenamenti, nonostante le interruzioni causate dalle quarantene scolastiche per la pandemia. Il prossimo appuntamento sarà alla fine di maggio per la gara Nazionale che si svolgerà sempre a Torino.

