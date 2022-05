Allievi e docenti francesi in visita al Calamandrei di Crescentino

Mercoledì 4 maggio una delegazione di docenti ed allievi del liceo tecnologico di Ponte de Cheruy (che ha la propria sede a Lione), gemellato con Livorno Ferraris, è stata in visita all’Istituto Calamandrei di Crescentino (che appartiene all’Istituto di istruzione Galileo Ferraris di Vercelli, dirigente Cinzia Ferrara) nell’ambito di uno scambio non soltanto tra le due città ma anche tra le realtà scolastiche del territorio. Gli ospiti, hanno incontrato la classe 3 Sia – Sistemi informativi aziendali, alla presenza del vice preside Alberto Averono e del sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero, nella sede di piazza Marconi dove si sono intrattenuti anche con un gioco ideato dalla docente di francese Laura Gualeni che ha contribuito ad approfondire la reciproca conoscenza ed amicizia, poi, si sono recati nella sede di via Dappiano (Agrari e Cat) per una visita alla mostra Insecta e un giro per le vie della città. Ad esso è seguito un rinfresco e l’invito a ricambiare la visita a Lione nel prossimo anno scolastico. Accoglienza e visita sono state coordinate dalla docente di lettere Ilaria Rey e da quella di lingua francese Laura Gualeni.