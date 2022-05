Volontari del Soccorso, tempo di elezioni e di nuovi progetti

E' stato rinnovato il Direttivo del Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià, affiliato ad Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Nel weekend tra il 23 e il 24 aprile si sono svolte le elezioni. I votanti, 71 sui 76 aventi diritto, hanno espresso una rinnovata fiducia nel passato direttivo riconfermando Emiliano Giordano, Felicia Calabrese, Nicola Teti, Samantha Mantovani, Luisa Valdo e Dario Maccieri, ai quali si aggiunge Riccardo Demontis, già impegnato nel comparto formazione dell’associazione. Un segno di approvazione da parte dei volontari che evidentemente hanno apprezzato le linee guida seguite negli ultimi anni dal direttivo. A pochi giorni dalle votazioni sono state verbalizzate le cariche. Confermato il presidente, Emiliano Giordano, vice Nicola Teti, incaricato anche alla gestione dei mezzi dell'Associazione. Il nuovo eletto Riccardo Demontis, già impegnato nella formazione, assume la carica di segretario e mantiene la sua posizione chiave nelle attività formative interne ed esterne, mentre Dario Maccieri è tesoriere e si farà carico, come nel precedente mandato, della gestione della farmacia. Samantha Mantovani, Felicia Calabrese e Luisa Valdo assumono la nomina di consiglieri e la responsabilità, rispettivamente, della gestione dei turni di emergenza, della gestione delle divise e della gestione dei servizi programmati e servizio civile.

Intanto le attività ordinarie dell’associazione continuano. Il GVSS provvede ai servizi di assistenza e trasporto alla persona oltre a coprire i turni giornalieri di emergenza. A queste responsabilità si affiancano quelle straordinarie di assistenza ad attività sportive e manifestazioni locali. Lo scorso 1 maggio i volontari non si sono tirati indietro per l’assistenza alla Del Riso La Maratona, evento molto sentito in città e capace di attrarre numerosi atleti e appassionati del territorio.

Sempre alla ricerca di nuovi volontari, il Direttivo rende noto che oltre al volontariato per i turni di emergenza, l'Associazione propone anche la possibilità di impegnarsi in accompagnamenti semplici in auto di persone non autosufficienti, per cui è necessario solo un breve corso ed un periodo di affiancamento. Per chi fosse interessato è possibile contattare l'associazione tramite i volontari, attraverso la pagina Facebook GVSS - Gruppo Volontari Soccorso Santhià oppure scrivendo una mail a riccardo.demontis@gvss.it.

Tra le novità future infine vi è l’organizzazione di un corso di disostruzione delle vie aeree nel lattante, nel bambino e nell’adulto, aperto a tutti coloro che sono interessati ad acquisire nozioni di primo soccorso. In caso di emergenza, oltre a chiamare i soccorsi attraverso il numero unico 112, è necessario intervenire tempestivamente con alcune basilari manovre salvavita. Il corso, della durata di un paio d’ore serali, è organizzato dal Gruppo Unificato di Formazione Interassociativa di cui fa parte il GVSS insieme alla VAPC di Cigliano, la Pal di Livorno Ferraris e la Croce Bianca di Alice Castello. La serata dedicata al corso a Santhià sarà il 13 giugno alle ore 20.30 presso la sede dell’associazione in via Galileo Ferraris. Per partecipare al corso gratuito è tuttavia necessario prenotarsi contattando il numero 3470041839 anche tramite Whatsapp (segnalando il proprio nome e la scelta sulla serata di Santhià).