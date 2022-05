Isola, l'energia di un rione in trasformazione

Due giorni di iniziative, al rione Isola, per tornare a respirare la voglia di rigenerazione, inclusione e sviluppo che, negli ultimi anni, ha caratterizzato la vita del quartiere.

Riprendendo una tradizione che si era fermata a causa del covid, il Comitato Rione Isola insieme al Circolino di via Trieste organizza, sabato 7 e domenica 8 maggio, "l’Isola che c’è", la manifestazione che ha caratterizzato negli ultimi anni la volontà di rigenerazione, inclusione e sviluppo del rione Isola. «La festa - assicurano gli organizzatori - tornerà a coinvolgere i vercellesi in un’esperienza di contatto con la periferia e con l’energia che questa può sprigionare».

Domenica alle 11 partirà una passeggiata che inviterà i partecipanti a scoprire i tanti luoghi della trasformazione del rione. Alle 15 sarà proposto un dibattito alla presenza del sindaco Andrea Corsaro e dell’architetto Liliana Patriarca, dirigente del settore Lavori pubblici e Sviluppo che amplierà lo sguardo sul futuro urbano e sociale dell’Isola.

Altro momento atteso è il pranzo di domenica: saranno proposte panissa e carne alla brace da consumare all’ombra di comodi dehor nell'area del Circolino di via Trieste 2. Ad allietare il momento contribuirà la musica di Tonysax. Per i bambini ci saranno i giochi di una volta e la possibilità di sfruttare la pista di pattinaggio. I più grandi potranno scoprire e cimentarsi in diversi giochi da tavolo da sabato pomeriggio fino a domenica.

Nel pomeriggio di domenica torna infine la Lumarace, la gara delle lumache. Durante la competizione i partecipanti saranno invitati a scegliere o a portare un piccolo esemplare che alla velocità media di 0,015 km orari sarà protagonista di una corsa entusiasmante, che ha già infiammato l’edizione del 2019.