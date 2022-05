Corso Avogadro: inizia la rimozione dell'amianto dal cavalcaferrovia

Iniziano i lavori di bonifica dell'amianto dal cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna. In questi giorni è in corso il montaggio delle grandi tensostrutture, lunghe quasi 50 metri ciascuna, che consentiranno di smantellare gli elementi in amianto garantendo la dovuta sicurezza.

Secondo le previsioni le opere di rimozione dell'amianto dovrebbero concludersi entro una quindicina di giorni, poi la demolizione della struttura passerà a una successiva fase con l'avvio dei lavori dal lato di piazza Medaglie d'Oro.