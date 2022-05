Biella: ottimi risultati per A.S.D. Skating Vercelli

Continuano ad ottenere promettenti risultati i fantastici pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno gareggiato nelle specialità Singolo, Solo Dance e Coppia Danza in occasione della seconda Tappa Regionale AICS Piemonte 2022, disputata a Biella nel Palapajetta.

L’importante week-end agonistico ha visto impegnate nove ottime atlete bianco-rosse nella specialità Singolo, che hanno conquistato tre ori: nella categoria Azzurrini gruppo 3 con Giorgia Fattore, negli Junior Plus gruppo 4 con Ilaria Zarbo e negli Junior Aics guppo 3 con Ilaria Perugino, subito seguita in quarta e quinta piazza dalle compagne di squadra Anita Berveglieri e Arianna Demaria. Altre due medaglie di legno sono arrivate nella categoria Junior Aics gruppo 4 con Martina Giolo e nelle Junior Aics gruppo 3 con Mariachiara Pozzato seguita in sesta piazza dalla compagna Nausicaa Cortopassi.

Altre medaglie del metallo più prezioso sono arrivate dalla specialità Coppia Danza categoria Divisione Nazionale D con Martina Vicini / Luca Sacconier e nella specialità SOLO DANCE con Martina Michelone.

Un merito particolare bisogna riconoscerlo alla caparbia Martina Michelone che, dopo l’impegno di Biella, è partita per partecipare domenica al Campionato Nazionale MSP Italia Fase 7 Memorial R. D. Bettinelli di Mestre, nella Specialità Gruppi Spettacolo. Con la Formazione Emerald della A.s.d. Gioca Novara, ha ottenuto la medaglia d’argento, con la toccante coreografia che omaggia il viaggio verso l’America dei migranti italiani del’900.

Tutti gli atleti in gara hanno saputo dare il massimo; le prestazioni sono state buone e incoraggianti in prospettiva futura, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da parte di atleti e tecnici durante gli allenamenti. I tecnici Skating e Gioca infatti, a fine gara hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per le prestazioni delle loro giovani e tenaci atlete, i punteggi ottenuti hanno dimostrato che il lavoro impostato in pista non solo funziona ma, sta crescendo, un plauso a pertanto alla costanza e alla tanta passione di queste giovani ma determinate atlete.