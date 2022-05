Tenta il suicidio per una delusione d'amore: salvato dalla polizia

Una delusione sentimentale che lo ha ridotto in una condizione di profonda prostrazione, tale da fargli maturare la decisione di togliersi la vita. Un proposito sventato dagli operatori della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione di Novara che sono intervenuti, su segnalazione della Sala Operativa della Questura, sul terzo binario della stazione, dove una persona minacciava il suicidio.

Giunti sul posto gli agenti hanno subito notato un italiano di circa 30 anni, in stato confusionale al centro del binario intrattenuto al telefono dall’agente della Sala Operativa. Messo in sicurezza e tranquillizzato, l'uomo ha iniziato a raccontare il proprio malessere, e alla vista di un treno in ingresso in stazione ha iniziato a correre con l’intento di buttarsi. I poliziotti intervenuti sono riusciti, dopo una repentina corsa, a bloccarlo impedendo il gesto.