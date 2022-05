Ogni centesimo conta: le regole per un perfetto money management per i casinò online italiani

I giocatori più esperti lo sanno bene: per sbancare in un casinò online bisogna avere una gestione oculata delle proprie risorse economiche. Seguire una strategia ben precisa, rispettando alcune regole base della finanza, può fare davvero la differenza nell’ambito del gambling. Quali sono quindi i fattori da prendere in considerazione?

Per rispondere a questo quesito Valeria Endrizzi, esperta di gestione finanziaria applicata al gambling via internet, ci da alcuni suggerimenti. Potrete trovare altri articoli dell’autrice, riguardanti i casinò online, all’interno del nostro sito.

Scommettere in sicurezza

Prima di parlare di strategie e regole riguardanti il money management, bisogna ricordare agli scommettitori che esistono alcune opzioni per limitare le perdite ed il rischio di dipendenza patologica dal gioco d’azzardo. Le misure di sicurezza dei migliori casinò italiani infatti prevedono la possibilità di impostare un limite di ricarica mensile, superato il quale sarà impossibile immettere ulteriori fondi sul conto.

In alcuni casi è possibile anche impostare l’auto-esclusione dalla piattaforma di gioco. Tutti i migliori casinò italiani AAMS offrono questa possibilità, per cui vi invitiamo a considerare questa scelta per prevenire le conseguenze di una gestione economica disastrosa.

Rispettare il bankroll prefissato

Una volta scelta la strategia da utilizzare per scommettere ai tavoli del casinò online bisognerà fissare un budget minimo del casinò per attuarla. Esistono parecchi sistemi e tecniche utilizzati dagli scommettitori online ed ognuno di essi prevede l’utilizzo dei soldi seguendo uno schema ben preciso. Il rischio maggiore, soprattutto per i neofiti del gambling, è quello di lasciarsi andare all’impulso di aumentare in corsa il bankroll prefissato in caso di perdita.

Questa scelta, dettata dalle emozioni negative del momento, influisce moltissimo sulla riuscita di una strategia di betting, portando nella maggior parte dei casi ad un disastro economico. Bisognerà quindi mantenere la lucidità e rispettare il bankroll prefissato se non si vuole incorrere in conseguenze ben più gravi per le nostre finanze.

Non forzare le scommesse

Un altro errore comune per chi scommette assiduamente ai casinò online soldi veri è quello di forzare le puntate. Seguire un sistema di scommessa al tavolo da gioco oppure alle slot prevede spesso di piazzare puntate in serie, così da massimizzare il ritorno in un lasso di tempo circoscritto. Questa però è solo parte della strategia di scommessa e non bisognerebbe mai forzare le puntate, magari per risollevarsi da una sconfitta o semplicemente per aumentare le entrate durante una “striscia fortunata”.

Anche in questo caso la lucidità del giocatore è al primo posto: soltanto chi riuscirà a governare gli impulsi, scommettendo in modo preciso, riuscirà a gestire i propri soldi con oculatezza. Ricordate che gli scommettitori più esperti sono dotati di sangue freddo ed ottima capacità di analisi…è proprio questo che alla lunga gli permette di avere un ritorno.

Tenere traccia di tutte le vostre puntate

Non ci stancheremo mai di ripetere che, per avere un ritorno economico su basi fondate, bisognerà seguire un metodo in maniera scrupolosa. Questo vale anche nel caso del money management in quanto legato al budget speso per le scommesse. Bisognerà quindi avere sempre il controllo della situazione e per analizzare al meglio il vostro operato - ed i fondi destinati alle puntate - dovrete tenere traccia di tutte le scommesse effettuate.

Non è raro vedere giocatori che appuntano le proprie operazioni su fogli di calcolo o addirittura su software specifici per il gambling. In questo modo possiamo controllare l’efficacia della nostra strategia, prevedendo l’andamento futuro in modo tale da poter fare aggiustamenti in corso d’opera. Non rischiate di trovarvi in una situazione di pericolo inaspettata ma cercate al contrario di analizzare le operazioni in ottica futura.

Se volete digitalizzare la vostra gestione economica ecco alcune app per il bankroll:

Poker Bankroll Tracker

Bet Analytix

PokerBase

Poker Ledger

Evitare le commissioni

Quest’ultimo paragrafo sembra quasi superfluo ma in realtà è un suggerimento davvero importante. I casinò online infatti offrono moltissimi metodi di pagamento e prelievo senza commissioni, garantendo il massimo del ricavo. Alcuni metodi invece prevedono una fee, andando a destabilizzare l’equilibrio del vostro budget.

Sebbene a prima vista possano sembrare cifre irrisorie, anche pochi centesimi possono giocare un ruolo fondamentale nella gestione delle vostre finanze. Fate sempre attenzione alle condizioni nell’apposita sezione “Depositi e Prelievi” presente sui casinò italiani via internet.

Conclusioni

Per assicurarsi il perfetto money management bisognerà avere una strategia, un budget minimo e massimo adeguato, insieme ad un metodo di puntata. Non lasciatevi condizionare dalle emozioni o dagli impulsi e ricordate: ogni centesimo conta per la gestione delle vostre finanze.