Bottero Ski Open Bike Season

Di seguito gli eventi delle giornate :





- E-BIKE TEST

Dopo il successo di Sanremo, Torino e Laigueglia, il test gratuito delle bici a pedalata assistita, si replica in contemporanea a Limone Piemonte e a Borgo San Dalmazzo presso i punti vendita BotteroSki, a partire dalle ore 9:00.





I benefici dell’utilizzo della bici elettrica sono molteplici e ne hanno decretato il successo degli ultimi anni: salvaguardia dell’ambiente, risparmio economico e allenamento aerobico.





La bici a pedalata assistita è infatti adatta a qualsiasi tipologia di ciclista e livello di allenamento. Può essere utilizzata per gli spostamenti casa-lavoro, per muoversi in città e per il touring alla scoperta dei sentieri di montagna.





Il 7 e 8 maggio presso il Megastore di Borgo San Dalmazzo e il negozio di Limone Piemonte si potranno provare gratuitamente le e-bike della flotta Bottero Ski e Scott. I gruppi (composti da 6 componenti su 6 fasce orarie) verranno accompagnati da guide MTB.





L’iscrizione è obbligatoria e si può fare on line dai link sottostanti oppure chiamando il numero 0171-92274 interno 2.





BORGO https://koalendar.com/e/bottero-ski-borgo-bike-test LIMONE https://koalendar.com/e/bottero-ski-limone-e-bike-test





BIKE MARKET

Vendi o baratta la tua bici! Porta la tua bici al Bike Market all’esterno di Bottero Ski Borgo Mercato entro il 6 maggio e gestisci direttamente tu la vendita.





Se un cliente non desidera occuparsi della vendita, sarà il nostro staff a farlo. Nel caso in cui i prodotti dovessero essere venduti, il cliente riceverà un buono di pari valore. La valutazione degli articoli verrà effettuata dal personale del punto vendita.





BIKE BONUS





Usa la bici in città… risparmi e sei green! La bici è una scelta intelligente, ecologista e altruista. E permette di percorrere lunghe distanze senza faticare troppo ma allo stesso tempo tenendosi in forma!

Durante il weekend del 7 e 8 maggio, tutti coloro che acquisteranno una City Bike della stagione 2022 potranno avere un incentivo immediato del 10%*.





*sconto dal prezzo di listino.





- EXTRA SCONTO 10%





Inoltre, per tutto il weekend extra sconto del 10% su tutto il reparto abbigliamento, caschi e calzature bike a Limone e Borgo: Nitro, O’Neal, Fox, Scott, Briko, rh+, Nalini, Montura, Castelli e tanti altri marchi.