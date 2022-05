Una magia di Compagnon stende immeritatamente la Pro Vercelli. Playoff addio.





PRIMO TEMPO

3': Pro Vercelli che pressa alta, buon avvio.

9': primo acuto della JuventusU23, con tiro alto dell'argentino (convocato in nazionale argentina) Soulé.

15': palla a Da Graca a due passi da Rizzo, gran chiusura i Masi.

16': botta dalla distanza di Anzolin, si tuffa para e blocca (da gran portiere) Matteo Rizzo.

24': Pro vicina al gol, due volte: su angolo di Masi, colpo di testa di Auriletto ma Israel para, poi, su tiro ravvicinato di Comi è Anzolin che salva sulla linea.

29': imbucata di Bunino per Comi che, veloce, scatta e tira: palla che si stampa sul palo.

36': bel tiro dalla distanza di Vitale, para Israel.

38': ammonito De Winter per fallo su Bunino.

40': ammonito Vitale.







SECONDO TEMPO

46': brutta partenza: giallo a Masi.

53': due cambi nella JuventusU23; Zauli manda in campo forze fresche ( Nicolussi Caviglia e Compagnon) per contrastare la miglior condizione e corsa della squadra di Lerda.

57': magia del neo entrato Compagnon che, dal limite, sorprende Rizzo con un sinistro velenoso: Pro sotto di un gol.

63'. Tre cambi nella Pro: fuori Vitale, Panico, Bruzzaniti, dentro Gatto, Rolando, Louati.

69': Gatto si libera, tiro alle stelle.

74': azione tambureggiante della Pro in area avversaria, palla a Bunino che però si divora il gol del pari.

76': doppio cambio per la Juventus U23: dentro Leo e Cudrig, fuori Barbieri e Barrenechea. Altro cambio (80'): fuori Riccio, denstro Stramaccioni.

82': Da Graca, in sospetta posizione di fuorigioco, avanza solo soletto verso la porta di Rizzo, poi spara e spreca sparando sulla traversa.

La Pro preme, azioni insistiti sulla fascia sinistra, con diversi cross di Crialese.

Sei minuti più recupero di speranza.

Meno due più recupero.

Entra Minelli, che si posiziona come centravanti, esce Auriletto, minuto 89.

Sei di recupero.

Ultimi minuti. Gatto crossa, testa di Belardinelli, in pratica un passaggio a Israel; Masi a Rolando, bell'affondo in area, cross ribattuto...

Ancora 2 minuti. Comi a terra, l'arbitro concede il fallo alla JuventusU23, proteste della panchina vercellese,... triplo fischio finale, stagione finita, addio ai playoff. Ci rivediamo ad agosto.







Il Tabellino





PRO VERCELLI-JUVENTU U23 0-1

Marcatori: Compagnon (JU23)

PRO VERCELLI: M. Rizzo M.; Cristini, Masi, Auriletto (Minelli dall'89'); Bruzzaniti (Rolando dal 63'), Belardinelli, Vitale (Louati dal 63'), Crialese (Gatto dal 63'); Bunino, Comi, Panico. A disposizione: Valentini, Minelli, Rolando, Della Morte, Jocic, Louati, Clemente, L. Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto. All. Nardecchia.

JUVENTUS U23: Israel; Barbieri (Leo dal 76'), De Winter, Riccio (Stramaccioni dall'80'), Anzolin; Sersanti, Barrenechea (Cudrig dal 76'), Zuelli (Compagnon dal 53'); Soulé, Iocolano (Nicolussi Caviglia dal 53'); Da Graca. A disposizione: Siano, Leo, Stramaccioni, Verduci, Boloca, Sekulov, Leone, Compagnon, Palumbo, Nicolussi Caviglia, Cudrig, Lipari. All. Zauli.





Arbitro: Luigi Carella, sezione di Bari

Ammoniti: De Winter, Da Graca, Nicolussi Caviglia, Stramaccioni, Compagnon della Juventus U23; Vitale, Masi della Pro Vercelli;