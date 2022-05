Pagelle della Pro Vercelli contro la JuveU23 (play off)

MATTEO RIZZO: 6,5

Una bella parata, una bella uscita. Incolpevole sul gol. Grande stagione, da protagonista. In bocca al lupo.



CRISTINI: 6,5

Altra prova convincente.



MASI: 6,5

Un salvataggio, una buona partita.



AURILETTO: 6,5

Ottimo nel chiudere, sfortunato nel colpo di testa neutralizzato da Israel.



BRUZZANITI: 6,5

Ottimi spunti in fascia destra. Era in serata. Era giusto cambiarlo con Rolando? Era giusto, perché la Pro Vercelli doveva tentare il tutto per tutto e Rolando ha caratteristiche più offensive.



BELARDINELLI: 5,5

Ha corso, tanto. Ma ha inciso poco.



VITALE: 5,5

Parte bene. Poi nella ripresa si spegne. Giusto il cambio con Louati che non sarà un regista ma almeno corre e ringhia.



CRIALESE: 6,5

Primo tempo così così. Difende, in fascia si vede poco. Bene, invece, nella ripresa, quando ha scodellato diversi palloni in area.

PANICO: 6

Non ha trovato il guizzo vincente ma forse era meglio non farlo uscire: perché lui è un giocatore che il guizzo giusto può trovarlo sempre.



COMI: 7

Primo tempo da incorniciare, nella ripresa la difesa della Juventus ha saputo prendere le contromisure. Bella stagione, comunque, da professionista serio. Attaccato alla maglia.



BUNINO: 5,5

Buon primo tempo. Nella ripresa cala un po', e ci sta, quello che non ci sta è il gol che ha sbagliato.



GATTO: 6,5

Ha "gamba" per superare gli avversari e crossare. Con lui dentro il reparto offensivo si ravviva.



ROLANDO: 5,5

Uno spunto dei suoi, e poco più.



LOUATI: 6+

Un mediano di razza. Tutta grinta e piedi niente male. Brilla la stella di Rizzo, certo, ma anche la sua.



MINELLI: n.g.



LERDA: 7

La Pro Vercelli avrebbe meritato di passare il turno. Gran primo tempo, con occasioni sciupata. E' mancato lo spunto vincente sullo 0 a 1. Stasera, Lerda non ha sbagliato nulla (forse Panico doveva restare in campo, o forse no: se Bunino avesse segnato nessuno avrebbe avuto da ridire sul cambio di Panico) e comunque chiude l'annata con un bilancio positivo. Complici il suo carattere e le squalifiche non è riuscito a farsi amare dalla tifoseria (quella che si scatena sui social) eppure... ha lavorato bene, raddrizzando l'annata. Resterà?