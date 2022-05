Contro la Juventus Under 23 si poarte con Bunino-Comi-Panico

Contro la Juventus Under 23, Franco Lerda propone lo stesso identico schieramento di partenza che ha affrontato la Pergolettese.

Davanti a Marco Rizzo, quindi, i "terzi" saranno Cristini, Masi e Auriletto.

Centrocampo: Bruzzaniti in fascia destra, Crialese sulla mancina. In mediana Vitale (regista) e Belardinelli (cursore).

Davanti, accanto a Comi, Bunino e Panicop.

(In panchina Gatto e Rolando e, anche, Della Morte).

Ricapitoliamo.

M.Rizzo;

Cristini, Masi, Auriletto;

Bruzzaniti, Belardinelli, Vitale, Crialese;

Panico, Comi, Bunino.