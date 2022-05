"Solidarietà (tra promesse mantenute e impegno costante) e progetti futuri"

In questo difficile momento, tra una pandemia che non vuole arrendersi e un clima teso per la guerra in Ucraina, lo spirito di solidarietà che ci ha sempre contraddistinto è più vivo che mai!

Dopo aver contribuito alle donazioni per il popolo ucraino in difficoltà, anche le promesse fatte al nostro amato paese sono state mantenute: grazie all'impegno del noto entertainer Shary di Shary Band, in collaborazione con la pro loco, l'impegno preso nel 2019 di restituire un'area giochi all'aperto alla scuola primaria di Stroppiana, dopo le grandinate che molti danni avevano arrecato al paese, è stato mantenuto.

A Shary va il nostro il nostro più sentito Grazie!

Ma questa è stata soltanto un'altra dimostrazione del nostro costante lavoro, tra mille difficoltà, per poter continuare a promettere ed a collaborare con chiunque volesse dare una mano per rendere migliore Stroppiana e la sua pro loco.

Nell'attesa che torni il carnevale (a maggio le sfilate con il nostro gruppo mascherato) e venga l'estate, nuove iniziative potrebbero affacciarsi all'orizzonte.

Vi salutiamo e abbracciamo tutti, ricordandovi di seguirci sui social per rimanere aggiornati sulle nostre attività.

A presto amici.

La vostra Pro Loco Stroppiana