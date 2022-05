Buoni motivi per scegliere una cucina bianca e nera

La resa estetica degli ambienti di una casa, e quindi anche della cucina dipende – fra gli altri aspetti – dai colori. In alcuni casi, però, una cucina in bianco e nero, con il suo stile minimal, si rivela una soluzione davvero elegante: ne deriva uno spazio in cui si ha la possibilità di cucinare, ovviamente, ma anche di rilassarsi e, perché no?, di leggere o studiare senza troppe distrazioni. Il nero in genere non viene ritenuto un colore, e in effetti non fa parte della categoria dei colori primari né di quelle dei colori secondari e dei colori terziari. Il nero, infatti, è la somma dei vari colori; o, per essere più precisi, il nero assorbe la totalità della luce che si trova nello spettro dei colori.

Abbiamo approfondito la questione con i professionisti di MYL IDEA , specializzati proprio in ambito arredamento per la cucina. Nei prossimi paragrafi puoi trovare i loro “buoni motivi” per indirizzare il tuo acquisto verso una cucina bianca e nera.

La percezione dei colori

Il modo in cui un certo colore viene percepito determina delle specifiche emozioni. Queste sono la conseguenza di una vasta gamma di aspetti, come per esempio i gusti soggettivi ma anche le esperienze personali che ognuno di noi tende ad associare al colore in questione. Le emozioni positive che di solito vengono accostate al colore nero hanno a che fare con l’eleganza e con il fascino, spesso sinonimo di raffinatezza. Ovviamente, associare a un colore un certo significato non ha un valore universale: a seconda dei contesti culturali, i significati possono essere diversi.

Il bianco e la psicologia del colore

In base alla psicologia del colore, ci sono un sacco di significati e di caratteristiche che in genere si associano al colore bianco. Esso in diverse culture è simbolo di innocenza e di purezza. Dal punto di vista del design di interni, il bianco in numerose occasioni viene impiegato al fine di ampliare gli spazi, in modo che gli ambienti appaiano più grandi. Non solo: il bianco è correlato alla pace e alla luminosità. Ci sono, poi, altri significati positivi che possono essere trasmessi dal bianco, e hanno a che fare con la semplicità, con la freschezza e con la pulizia. Attenzione a non esagerare, però, perché un eccesso di bianco può trasmettere una sensazione di isolamento e di freddo. Ecco perché una cucina interamente bianco può sembrare fin troppo austera, piatta e priva di vita: ed è questo il motivo per il quale il bianco va affiancato al nero.

Un binomio perfetto

Quello composto tra il nero e il bianco è un binomio perfetto. Non si può definire il motivo per il quale queste tonalità cromatiche sono ben accostate insieme, ma di certo il contrasto è sempre apprezzato, in modo particolare nel settore del design. Se si vuol dare vita a un ambiente dallo stile originale, quindi, c’è bisogno di contrasti netti ma comunque ben ponderati. D’altro canto il colore è a tutti gli effetti uno strumento di comunicazione molto potente, e da sempre è ritenuto in grado di condizionare non solo i comportamenti, ma anche l’umore delle persone e perfino le reazioni fisiologiche. Quali sono, allora, i colori giusti per una cucina? Per rispondere a questa domanda bisogna partire dal presupposto che, lavorando in un ambiente di questo tipo, è fondamentale avere la possibilità di rilassarsi. Il bianco e il nero sono perfetti da questo punto di vista anche perché si riflettono sul design.

I colori per distinguere gli spazi

I colori possono essere impiegati anche per distinguere i vari spazi in cucina: agendo in questo modo si ha la certezza di dare vita a un ambiente ben equilibrato. Una buona idea potrebbe essere quella di divertirsi con le superfici opache, che aiutano ad avere una cucina di tendenza e, soprattutto, danno la certezza di un effetto sempre piacevole e mai stancante. Il bianco e il nero si possono intersecare nel piano cottura, ma non solo.

Dove comprare una cucina di design