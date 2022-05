Tribunale, in corso il recupero del muro perimetrale

Un lavoro di recupero, funzionale ma anche estetico. Sono in corso gli interventi di restauro del muro perimetrale e delle torri del castello visconteo, intervento necessario per giungere alla completa riapertura di via Conte Rosso.

Il personale della ditta Bona 1858 è al lavoro per effettuare il recupero di malte e mattoni del tratto che, dopo il crollo del 2016, era stato transennato e interdetto. A finanziare gli interventi è il Comune che, volendo arrivare quanto prima al recupero dei posti auto e alla riapertura del tratto stradale, si è assunto l'onere di completare la messa in sicurezza avviata, in emergenza, dal ministero.

Secondo le previsioni gli interventi si concluderanno in estate: dopo l'ottenimento delle certificazioni relative alle torri sarà possibile procedere alla riapertura del tratto stradale.