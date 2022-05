Inaugurata la centrale elettrica finanziata in Vietnam da Olmo

È stato inaugurata martedì 3 maggio la centrale elettrica realizzata nel villaggio di Khe Nhao situato nel Vietnam del Nord a 80 chilometri dal confine con la Cina. L’opera, fondamentale per la vita di 2.000 persone, è stata realizzata grazie al contributo di 15mila euro donato dal Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Carlo Olmo.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di monsignor Luigi Ginami che, in questi giorni, è impegnato nel 51° viaggio di solidarietà e speranza della Fondazione Santina. Insieme a lui c’erano padre Giovanni, direttore del Mai Tai Center a Saigon e Men Thi Bui, rappresentante della Fondazione Santina ad Hanoi.

Per Carlo Olmo non si tratta della prima donazione per i territori e le popolazioni in estrema difficoltà nel mondo. In passato, infatti, ha contribuito alla costruzione di un intero blocco operatorio all’ospedale della Onlus Wecare del dottor Franco Coggiola in Uganda; ha realizzato un asilo per i bambini poveri in Perù e una biblioteca e un dormitorio per i bambini orfani a Garissa in Kenya.

«Questi - dice Olmo - sono per me e per la mia compagna Angela giorni cruciali per la missione Ucraina: stiamo ultimando la raccolta di oltre due quintali di derrate alimentari e medicinali che verranno inviate nei territori più colpiti dal conflitto».

L’impegno di Olmo non è passato inosservato a livello internazionale: il 17 maggio il filantropo vercellese parlerà alla Commissione Diritti Umani e alla Commissione Peti dell’Unione Europea. «Sono onorato di queste due irripetibili possibilità – sottolinea –. Sono molto sensibile, per formazione professionale e per il mio percorso di vita, alle tematiche dell’infanzia».

Olmo, durante gli incontri a Bruxelles, documenterà i suoi viaggi fino al confine con l’Ucraina, realizzati fra marzo e aprile, durante i quali ha anche portato in salvo 140 persone. «Spiegherò - anticipa il Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana - come queste missioni umanitarie abbiano fatto emergere la fragilità del sistema di coordinamento operativo fra i Paesi del trattato di Schengen per i minori. Chiederò ufficialmente, alla Commissione Diritti Umani e alla Peti, la creazione per via diplomatica di un’assistenza concreta per l’infanzia abbandonata tramite corridoi umanitari in regime di emergenza per conflitto armato».