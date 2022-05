Festa della mamma colorata di fiori: davanti a Sant'Andrea un'infiorata di 40 metri quadri

Una "festa della mamma colorata di fiori": sabato e domenica il sagrato di Sant'Andrea ospita una trentina di artisti dell'Associazione nazionale infiorate artistiche Infioritalia che realizzeranno un'opera di 40 metri quadrati dedicata alla città di Vercelli. Un'occasione per festeggiare le mamme e per scoprire quest'arte antica e poco nota nel Nord Italia.

A presentare l'iniziativa, insieme al sindaco Andrea Corsaro e all'assessore al Decoro Urbano Emanuele Pozzolo, è il vice presidente di Infioritalia, Andrea Bergallo. Utilizzando un lavoro preparatorio che ricorda quello dei mandala, viene creato un tappeto di fiori con petali o con fiori secchi in polvere: a Vercelli, il tappeto di 40 metri quadri vedrà rappresentati la facciata dell'abbazia, lo stemma della città e il logo del concorso fotografico "Obiettivo Verde".

«L'infiorata - dice Corsaro - sarà un momento di aggregazione e di celebrazione di una tradizione antica in una data simbolica. Un'occasione per sottolineare la bellezza della città e mostrarla con un'opera di pregio».

Per realizzare l'opera si stima che saranno usati 5.000 fiori freschi, oltre ad altri materiali di origine vegetale come foglie, semi e zucchero: da Rieti arriveranno gli artisti specializzati nell'utilizzo dei fiori secco, da Pietra Ligure quelli che lavoreranno con i fiori freschi, mentre linee, simboli e particolari saranno curati da esperti della provincia di Ancona. Lavoreranno da sabato alla mattina di domenica, anche di notte: sabato mattina l'attività prende il via con spetalatura e taglio, durante la notte si proseguirà con la posa delle polveri, e intorno alle 10, 30 dell'8 maggio l'opera sarà finita. L'invito del Comune è di fotografare l'infiorata o farsi un selfie, postando le immagini sui social con il tag dela Città di Vercelli. Oppure inviare le immagini a comunicazione@comune.vercelli.it per la creazione di una gallery.

«E' un evento che coniuga la tradizione, data l'origine di questa arte e il nuovo, infatti nella nostra zona la tradizione dell'infiorata non è usuale - aggiunge Pozzolo - è un'occasione per raccogliere la città intorno a Sant'Andrea, e lanciare la seconda edizione del concorso fotografico "Obiettivo verde", infatti il logo dell'iniziativa sarà rappresentato da una composizione di fiori freschi».