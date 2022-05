Borgosesia verso le comunali: arriva la terza lista

Il lancio del simbolo, attraverso i social, va a confermare le voci che già da giorni circolavano a Borgosesia: anche Claudia Marchesini, attuale consigliere di minoranza eletta nella lista di Corrado Rotti, sarà della partita alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

Accanto a quella del vicesindaco Fabrizio Bonaccio e alla lista di Sara Costa, è pronta a presentarsi anche la lista "Claudia Marchesini sindaco. E' primavera a Borgosesia".

La pagina Facebook è stata creata ieri, domenica primo maggio e, per ora, non continene i nomi di altri candidati. I "rumors" cittadini però, danno tra i papabili Chiara Godio, ex Fratelli d'Italia, eletta in Consiglio nel 2017 nella lista di Paolo Tiramani. Attorno ai nomi che saranno in lista con Marchesini c'è parecchia curiosità, anche per verificare le voci di una spaccatura che si sarebbe consumata proprio con Rotti, pure lui tentato dalla nuova sfida per la poltrona di primo cittadino.

Chi, al momento, è ancora alla finestra, è Emanuela Buonanno, ex vicesindaco di Paolo Tiramani: dopo l'addio alla giunta e al gruppo con il quale aveva governato la città, Buonanno non ha mancato, attraverso i social, far sentire la propria posizione su alcuni temi. Senza, però, svelare se sarà in corsa alle prossime comunali.