A spasso con la droga: nei guai un 22enne

Impegnati in un controllo di routine a Borgosesia, la scorsa sera gli agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Varallo hanno notato e fermato un giovane, che gironzolava a piedi con fare sospetto. Il ragazzo, un 22enne, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato come assuntore alla Prefettura di vercelli.