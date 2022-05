"Via Francigena on foot" per i 100 anni della Lilt

Il pellegrino è partito dal Passo del Gran San Bernardo verso Roma. Il progetto “Via Francigena on foot” prevede la percorrenza Via Francigena come strumento di confronto, comunanza d’intenti e sensibilizzazione a un corretto stile di vita, promosso con LILT e patrocinata dall’Associazione Europea delle Vie Francigene.

«E' una causa nobile, grande, quella che muove i pellegrini, il fatto che Filippo abbia scelto Vercelli come tappa ci rende orgogliosi, lo ringraziamo a nome dell Amministrazione - ha detto l'assessore Baucero -: Vercelli accoglie pellegrini fin dal Medioevo, c'erano strutture ospitaliere fin dal 1200, la città era un hub per la Via Francigena. Fu probabilmente grazie a un pellegrino che arrivò, oltre 800 anni fa, il Vercelli Book, una delle opere più preziose custodite in città. E fu grazie ai pellegrini che la città crebbe ed edificò strutture come l'ospedale. La cultura dell'ospitalità ha sempre fatto parte della nostra storia: allora come oggi, chi passa da Vercelli arriva da viaggiatore e parte da amico».

A ricordare i benefici dati dal camminare, dall'attività fisica e dall'adozione di corretti stili di vita sono stati l'assessore Olivetti e il presidente della sezione Lilt, Domenico Manachino: «Siamo presenti in provincia con rappresentanti in tutti i Comuni - ha detto quest'ultimo - il nostro messaggio è quello della prevenzione che si rivela sempre più fondamentale. Confrontarsi nelle scuole, incontrare la popolazione e offrire la possibilità di effettuare esami di prevenzione anche al di fuori dei target ai quali si rivolge il servizio sanitario pubblico sono i capisaldi della nostra attività. In questo periodo, ad esempio, lavoriamo sulla prevenzione del tumore al seno proponendo ecografie alle donne nella fascia di età 25-35 anni, per la quale non sono previsti gli screening mammografici. A Borgosesie abbiamo già avviato la campagna, a Vercelli partiremo presto grazie all'ecografo donato da Confartigianato».

A ringraziare il pellegrino anche il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, socio dell'Associazione Via Francigena che, accogliendo Arcelloni, ha ricordato come «camminare è un'azione semplice che possiamo fare tutti e la Via Francigena offre la possibilità di percorrere bellissimi tratti nelle nostre campagne».

Una valutazione condvisa con l’Associazione Europea delle Vie Francigene che, da 16 anni, lavora per il recupero e la valorizzazione del percorso lungo il territorio provinciale: «Sei anni fa abbiamo aperto l'ostello, dove anche Filippo ha prestato servizio come ospitaliere e dove abbiamo accolto migliaia di persone - ha detto la presidente Grigoletto -. Nel 2019 sono stati duemila i pellegrini passagi dal nostro punto di accoglienza che offre 23 posti letto in pieno centro città e che, da aprile a ottobre, vede sempre un ospitaliere presente per accogliere i pellegrini, parlare loro di Vercelli e indirizzarli alla scoperta della città e della sua storia».

Le tappe di Via Francigena on foot possono essere seguite sul sito web dedicato www.viafrancigenaonfoot.it.