Certificato energetico degli edifici sempre più importante

La certificazione energetica degli edifici è destinata ad acquisire, con il passare del tempo, un’importanza sempre maggiore. Si tratta di una realtà che è nata quasi in sordina e che poi è diventata sempre più preziosa. In effetti, in un futuro già vicino il parametro della classe energetica risulterà indispensabile. Per quale motivo? A partire dal 2030 le abitazioni più inquinanti – vale a dire quelle in classe G e quelle in classe F – finiranno nel mirino della UE. Da quell’anno, i nuovi edifici privati non potranno produrre emissioni nocive. Già dal 2027, tuttavia, questo imperativo sarà valido per gli edifici pubblici.

Le conseguenze sull’economia

Come è facile intuire, una decisione di questo tipo basata sui nuovi parametri europei è destinata ad avere conseguenze significative anche a livello economico: ci sarà bisogno di soluzioni costruttive all’insegna della sostenibilità ambientale e, al tempo stesso, occorrerà fare riferimento a materiali a impatto inferiore. È vero che soprattutto il settore dell’edilizia sarà coinvolto, ma più in generale l’intero sistema Paese verrà interessato. Lo scopo delle norme europee è quello di innalzare gli standard di efficienza energetica sia per l’edilizia privata che per l’edilizia pubblica, ovviamente con l’intento di ridurre le emissioni nocive. In base alla politica ambientale Fit for 55, è necessario entro il 2030 abbattere la produzione di anidride carbonica del 55% rispetto ai dati del 1990.

La classificazione energetica

È in questo scenario che il certificato energetico assume un ruolo di primo piano. Nel nostro Paese la classificazione degli edifici riguarda sia il valore economico che il consumo di energia. Da qualche anno a questa parte, i governi hanno fornito ecoincentivi finalizzati a rendere gli edifici più moderni e ad aumentare gli standard di efficienza energetica. In concreto, in che modo gli edifici dovranno ridurre i consumi di energia? Per esempio con un’alimentazione derivante da fonti rinnovabili. Inoltre, sarà importante evitare le emissioni di carbonio da combustibili fossili, secondo quanto previsto dalla Commissione Europea.

Il miglioramento dell’efficienza energetica

Per gli edifici residenziali, dunque, ci sono ancora otto anni di tempo per ottenere la classe F sull’attestato di prestazione energetica, mentre a partire dal 2033 sarà essenziale avere la classe E. Quelle che a un primo impatto sembrano delle norme rigide rappresentano, in realtà, delle opportunità per un livello di efficienza energetica migliore. La Commissione ha stabilito che il 15% degli edifici pubblici e non residenziali debba ottenere la classe F già entro il 2027, mentre la classe E è l’obiettivo da raggiungere per il 2030. Come si vede, c’è un gap di tre anni fra edifici pubblici e privati. Gli obiettivi sono importanti ma raggiungibili, a maggior ragione in quelle zone del Paese in cui già da diverso tempo sono in atto gli adeguamenti energetici.

Ridurre i consumi di energia

La certificazione energetica APE (Attestato di Prestazione Energetica) è indispensabile per vendere o mettere in affitto un immobile, così come per richiedere contributi relativi a ristrutturazioni edilizie. Adesso conseguire il certificato APE degli immobili è un obbligo che scaturisce dalle leggi italiane, ed entro breve consisterà anche in un vincolo imposto dagli standard europei. Come noto, gli attestati di prestazione energetica possono essere forniti unicamente da specialisti ed esperti del settore. Il 40% dell’energia a livello europeo viene consumato proprio dagli edifici, i quali generano più di un terzo del totale delle emissioni di gas serra. In sintesi, effettuare degli investimenti sull’efficienza energetica è un aspetto da cui non si può prescindere. Non a caso, dal 2027 in avanti non verranno più forniti incentivi economici correlati all’installazione di caldaie che funzionano a combustibili fossili.

A chi rivolgersi per ottenere la certificazione energetica

