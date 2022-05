Delitti del Lago: appuntamento sabato a Baveno

Alcuni altri racconti, perlopiù di autori storici della collana, saranno contenuti nell'antologia Delitti di Lago 6 edita da Morellini in uscita a luglio 2022 e i cui diritti verranno devoluti all'associazione La Gemma Rara Onlus di Varese www.lagemmarara.org , come per le precedenti antologie numero 4 e 5.

Si conclude per me definitivamente l'avventura di Giallo Stresa iniziata nel 2012 e colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti hanno sostenuto e creduto in questa iniziativa.