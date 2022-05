0 a 0 con la Pergolettese ma la Pro Vercelli passa il turno

Due miracoli di Rizzo – un rigore parato a Varas e una bella parata sulla ribattuta di Villa – e una traversa di Cristini nella ripresa, ma la Pro Vercelli, soffrendo, passa il turno.





PRIMO TEMPO

3': primo acuto della Pro Vercelli con Della Morte che dal limite, con un velenoso sinistro a giro, lambisce il palo sinistro.

10': fallaccio di Varas su Della Morte, giallo per l'ex Pro Vercelli ai tempi di Gilardino.

11': guizzo di Varas in area, Scardina, in un contrasto finisce a terra. Secondo angolo per gli ospiti, svetta e allontana di testa, come spesso succede, Cristini.

20': infortunio alla spalla per Della Morte, primo cambio obbligato, entra Biunino.

25': ripartenza della Pro, tiro di Bruzzaniti dalla distanza, para facile Soncin. Replica immediata della Pergolettese, Morello, in area, spara alto.

39': penetrazione di Bunino sulla sinistra, si oppone e para Soncin.

41': Bruzzaniti, in area della Pro, regala palla a Morello che impegna severamente Rizzo.

Cinque minuti di recupero. Succede poco.





SECONDO TEMPO

Primo cambio per gli ospiti: Girelli per Mazzarani. Pro: si scalda Rolando.

56': cross di Vitale per Bruzzaniti che in area controlla di testa e spara un siluro di destro, respinge d'istinto Soncin.

63': penetrazione di Morello, gran diangonale di Crialese che chiude.

65': imbucata perfetta di Panico per Comi che, entro l'area, spara di sinistro: tiro forte ma centrale, para ancora una volta Soncin.

69': cambio nella Pergolettese: esce un difensore, Lepore, entra un attaccante, Vitalucci.

70': Vitale ruba palla a Varas e porge a Panico che, solissimo davanti a Soncin, spreca con in tiro di mezzapunta che sfuma sul fondo. L'occasione più grande, per ora: sprecata.

Minuto 74. Mazzata per la Pro: Auriletto, invece di colpire di testa, impatta col braccio: rigore per la Pergolettese.

Batte Varas, Rizzo para, arriva Villa, secondo miracolo di Rizzo.

78': fuori Bruzzaniti, destro Iezzi.

78': punizione pennellata da Masi per Cristini, colpo di testa all'indietro, traversa.

83': azione incredibile di Vitalucci che salta due difensori della Pro Vercelli e poi tira a notta sicura: gran salvataggio di Masi, di petto.

Pergolettese a testa bassa, mancano due più recupero.

89': entrano Gatto e Minelli, escono Panico e Crialese.

Quattro di recupero, Pergolettese con sei attaccanti in campo.

Triplice fischio, la Pro Vercelli accede al secondo turno.









Il Tabellino





PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 0-0

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Cristini, Masi, Auriletto; Bruzzaniti (Iezzi dal 78'), Belardinelli, Vitale, Crialese (Minelli dall'89'); Della Morte (Bunino dal 20'), Panico (Gatto dall'89'); Comi. A disp. Rendic, Scali, Minelli, Rolando, Bunino, Jocic, Louati, Luca Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto. All. Nuti.

PERGOLETTESE: Soncin; Lepore (Vitalucci dal 69'), Ferrara (Cancello dall'87'), Lambrughi, Villa; Varas (Moreo dall'89'), Arini, Mazzarani (Girelli dal 46'); Bariti, Scardina, Morello (Guiu dall'87'). A disp. Galeotti, Piccardo, Alari, Cancello, Guiu, Vitalucci, Girelli, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca. All. Mussa.





Arbitro: Daniele Virgilio della sezione di Trpani

Ammoniti: Varas, Villa della Pergolettese; Auriletto della Pro Vercelli;