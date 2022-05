Marketing: la promozione offline continua a essere fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di mercato

Sebbene in tanti ritengano che i metodi della comunicazione offline siano ormai superati sotto molto aspetti, in realtà, le strategie di marketing tradizionale offrono alle aziende importanti opportunità in grado di superare alcuni dei limiti normalmente imposti dalla comunicazione web.

Il consumatore sembrerebbe continuare ad apprezzare il cartellone pubblicitario che promuove il nuovo negozio di scarpe di cui non era ancora venuto a conoscenza, così come ricevere dei gadget personalizzati del brand al quale è affezionato è ancora utile alla sua fidelizzazione.

In questo articolo vedremo perché la pubblicità tradizionale può ancora rivelarsi efficace e quali sono i canali oggi principalmente utilizzati.

Pubblicità tradizionale: ecco perché i consumatori continuano ad apprezzare la comunicazione “vecchia scuola”.

Internet è ormai al centro delle nostre vite e molti degli aspetti della quotidianità, dal pagare le bollette al fare la spesa, si stanno progressivamente spostando online. In un’epoca in cui tutto è sempre più digitalizzato, anche la comunicazione di marketing è cambiata. Una strategia di promozione, per ritenersi efficace, deve prevedere anche adeguate strategie web: newsletter, social e siti internet sono ormai diventati fondamentali per garantire la presenza di un’azienda sul mercato.

Ma se da una parte la strategia digitale è utile per raggiungere un numero sempre maggiore di utenti, dall’altra è possibile affermare che chi naviga su Internet è però normalmente più distratto e la causa è da ricercare nel gran numero di stimoli che si trovano sul web. Da questo punto di vista, abbandonare la strategia di pubblicità tradizionale potrebbe rivelarsi un errore per le aziende, in quanto il canale fisico può consentire un contatto più stabile con il consumatore.

I metodi tradizionali permettono inoltre di raggiungere coloro che non appartengono al mondo digitale, come ad esempio i bambini o gli anziani. Inoltre, soltanto in Italia, sono 204 i comuni che non possono avere accesso a una rete Internet . Ritenere che proprio tutti siano ormai connessi sul web è quindi un errore e, cancellare dalla propria strategia di comunicazione tutti i mezzi offline per concentrarsi esclusivamente sul web, potrebbe minare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Inoltre, la pubblicità tradizionale viene in realtà ancora apprezzata dai consumatori, che vedono in questo metodo di comunicazione un carattere di tangibilità che va a rafforzare l’immagine dell’azienda. Supponiamo di avere viaggiato su una nave da crociera e di ricevere per questa ragione il catalogo della compagnia a casa con cadenza semestrale. Sfogliare il supporto cartaceo diventerà un vero e proprio momento di relax per il cliente, che nulla ha a che vedere con ciò che può provare con lo stesso catalogo online. Se la sensazione che poi viene sperimentata in quel momento suscita un’emozione positiva, il consumatore tenderà a ricordarsene e probabilmente continuerà a scegliere la stessa compagnia per i suoi viaggi in futuro.

Conoscere gli strumenti della comunicazione offline può rendere più efficace una campagna di marketing

Quando si parla di pubblicità tradizionale sono tanti in realtà gli strumenti di cui ci si può servire. Capire in quale modo possono essere utili alla comunicazione della propria azienda rappresenta il primo passo per raggiungere i risultati di una campagna di marketing. Tra i canali più utilizzati abbiamo:

Volantini, brochure, cataloghi : si tratta di supporti cartacei semplici da trasportare o da distribuire ai clienti che, se in grado di colpire l’attenzione del consumatore, hanno il vantaggio di rimanere a lungo nella sua memoria e di rendere il marchio facilmente riconoscibile;

: si tratta di supporti cartacei semplici da trasportare o da distribuire ai clienti che, se in grado di colpire l’attenzione del consumatore, hanno il vantaggio di rimanere a lungo nella sua memoria e di rendere il marchio facilmente riconoscibile; Pubblicità su quotidiani e riviste : utilizzando spazi promozionali contenuti sui giornali è possibile targetizzare il pubblico a cui ci si vuole rivolgere. Infatti, se si vuole ad esempio pubblicizzare un nuovo olio motore per auto, sarebbe opportuno inserire il proprio annuncio in una rivista che si occupa di automobilismo, raggiungendo quindi solo la fascia desiderata;

: utilizzando spazi promozionali contenuti sui giornali è possibile targetizzare il pubblico a cui ci si vuole rivolgere. Infatti, se si vuole ad esempio pubblicizzare un nuovo olio motore per auto, sarebbe opportuno inserire il proprio annuncio in una rivista che si occupa di automobilismo, raggiungendo quindi solo la fascia desiderata; Fiere, conferenze stampa e altri eventi outdoor : durante questo genere di manifestazioni è possibile incontrare il pubblico, creando un contatto con i clienti più fedeli e facendosi conoscere da quelli che invece non avevano ancora sentito parlare dell’azienda.

: durante questo genere di manifestazioni è possibile incontrare il pubblico, creando un contatto con i clienti più fedeli e facendosi conoscere da quelli che invece non avevano ancora sentito parlare dell’azienda. Gadget personalizzati: sono generalmente particolarmente apprezzati dai clienti, che vedono in questo dono una sorta di coccola da parte dei brand. Si va dalla shopping bag, alle penne personalizzate, fino ad arrivare al telo mare con il logo dell’azienda. La sensazione di piacere che il cliente prova quando riceve un regalo del genere viene generalmente ricordata, portandolo a scegliere la stessa azienda anche in futuro.

Seppure la comunicazione tradizionale possa apparentemente sembrare molto distante da quella digitale, in realtà gli obiettivi sono sempre gli stessi: fidelizzare i clienti affezionati e raggiungere quelli che ancora non conoscono il brand. In ogni caso, per potersi definire efficace, una campagna di marketing deve prevedere entrambi i canali di comunicazione, in maniera tale da poter raggiungere un pubblico più vasto ed eterogeneo, oltre che in grado di colpire la sua attenzione attraverso strategie diverse.

Integrare offline e online può migliorare la comunicazione di marketing aziendale

Una campagna di marketing dovrebbe essere composta quindi da tutta una serie di aspetti che un’azienda farebbe bene a non dimenticare: curare il proprio sito, inviare regolarmente la newsletter con le ultime novità o programmare i post da pubblicare sulle proprie pagine social è senza dubbio molto importante, tuttavia non è tutto.

La comunicazione tradizionale permette infatti di raggiungere anche quelle fasce che non sono presenti sul web, oltre ad avere un maggiore impatto emotivo sul consumatore. Per queste ragioni, una strategia efficace dovrebbe includere, oltre ai canali digitali, anche quelli offline. La pubblicità “vecchia scuola” sembra quindi essere tutt’altro che superata.