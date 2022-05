Riflessi di biodiversità: arte e natura raccontano il territorio

Un percorso dedicato alla biodiversità nel quale la natura e l'arte si integrano in un viaggio continuo fuori e dentro il museo. Del resto "prendersi cura" è ciò che fa sia chi crea e fa crescere un museo, sia chi opera per preservare la natura nelle sue tante forme, si chi sull'ambiente punta per la crescita del territorio.

"Riflessi di Biodiversità" è il titolo della mostra - e di una serie di iniziate a essa collegate - che coinvolge non solo lo staff del museo Borgogna, ma anche un pool di enti e realtà del territorio: grazie al bando "In Luce" della Fondazione Compagnia di San Paolo, per tutto il mese di maggio fino a giugno inoltrato ci sarà la possibilità di vivere esperienze immersive nell'arte, nella natura, nella tecnologia, nell'ambiente cittadino e delle campagne.