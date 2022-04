Udienza per le 49 morti nella Rsa di piazza Mazzini

Con l'esame dell'ex mamager Asl Chiara Serpieri è entrato nel vivo il processo per le morti nella Rsa di piazza Mazzini durante il periodo Covid. L'udienza, che si celeba con rito abbreviato, si svolge in camera di consiglio davanti al giudice Cristina Barillari: oltre a Serpieri, che deve rispondere di omicidio colposo e omissione di atti d'ufficio, sono imputati anche Alberto Cottini, direttore della struttura, Sara Bouvet, direttore sanitario nel 2020 e Silvia Cerutti, coordinatrice delle Oss: per loro l'accusa è omicidio colposo. Una quinta posizione, è stata inviata a Novara per competenza territoriale.

In apertura la giudice ha respinto una questione di illegittimità costituzionale, sollevata dall'avvocato Massimo Mussato proprio il relazione alla posizione di Cerutti: il legale aveva evidenziato la differenza di trattamento riservato allle Oss, esposte alla norma ordinaria, rispetto a quanto avviene per il personale medico e infermieristico per i quali la legge prevede- a eccezione di casi gravi - uno scudo penale.

Cottini, Bouvet e Cerutti (tutti rappresentati dall'avvocato Mussato e Bouvet anche dal collega Aldo Casalini) hanno reso spontanee dichiarazioni. Intanto, dopo la scelta del rito abbreviato e lo stralcio della posizione del medico del 118, si è anche ridotto il numero delle parti civili.

Nel corso della mattinata, inoltre, una delegazione di Fondazione promozione sociale onlus, guidata da Maria Grazia Breda, ha distrbuito volantini davanti al Palazzo di Giustizia e al mercato. «Non dimentichiamo i 49 morti nella rsa di piazza Mazzini» è la richiesta degli attivisti che hanno seguito le diverse indagini che in Piemonte si sono susseguite sulle morti Covid nelle case di riposo e che chiedono, oltre a un'accurata ricerca delle eventuali responsabilità penali, anche un cambiamento di rotta nella gestione delle persone anziane: «La Rsa di Vercelli, come altre tra quelle coinvolte nelle morti - dicono - non è una struttura privata ma riceve denaro pubblico attraverso le convenzioni con l'Asl: è un dovere capire se qualcuno non ha vigilato sulla salute degli anziani ospiti». E, dal punto di vista politico, la richiesta è che la Regione cambi le politiche assistenziali.