Incidente e auto a fuoco: traffico bloccato sulla A4 in zona Carisio

Incidente tra un mezzo pesante e un'auto che, successivamente, prende fuoco. Traffico in tilt, dopo le 18,15, sull'autostrada A4, dopo il raccordo autostradale del Comune di Carisio in direzione Torino.

Per cause ancora da accertare, un'autovettura Fiat Panda dopo un tamponamento con un mezzo pesante, ha sbandato violentemente per poi essere coinvolta dalle fiamme.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una squadra volontaria del distaccamento di Santhià sono intervenute per l'estinzione dell'incendio e la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente.

Per tutta la durata dell'intervento il traffico autostradale stato bloccato e il il tratto è poi stato riaperto soltanto successivamente utilizzando una sola corsia nel senso di marcia.

Sul posto la Polizia stradale e il personale autostradale si sono occupati della gestione del traffico.