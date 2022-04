Primo Maggio, si torna in piazza: per il lavoro e la pace. Concerto per la festa dei lavoratori

Lavoro e pace sono i due concetti che guideranno la manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil che, dopo due anni di manifestazioni "a porte chiuse" causa covid, possono tornare in piazza con diversi appuntamenti sparsi sul territorio.

L'appuntamento è domenica, 1 maggio 2022, a Vercelli e a Borgosesia per celebrare la Festa del Lavoratori.

Nel capoluogo, con ritrovo alle 10 in corso Libertà, si terrà il corteo, aperto dalla banda musicale di Crescentino che, attraversando via Fratelli Ponti e via Palazzo di Città, raggiungerà piazza del Municipio per gli interventi del sindaco Andrea Corsaro (alle 10,50) e di Giuseppe Manta, segretario regionale Feneal Piemonte.



A Borgosesia il ritro è alle ore 10, in piazza Martiri per i corteo accompagnato dall'Orchestra di fiati Città di Borgosesia Aps. Il comizio, alle 11, prevede l'intervento di Stefania Pugliese, segretaria regionale Cgil Piemonte.

Spazio alla musica, nel pomeriggio, con la maratona che, in piazza Cavour, proseguirà dalle 15.30 alle 20, organizzata da Cgil Vercelli Valsesia e della Uil Biella Vercelli in occasione del 1 maggio, Festa dei Lavoratori. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, gli Elephant Project, GARA00, Reparto n.6 e Noveis.

«Si torna in piazza con la musica, dopo due anni di celebrazioni forzatamente più silenziose a causa della pandemia - dicono dai sindacati -. Un appuntamento di festa per lavoratori e lavoratrici, con il pensiero anche alla pace: parte del ricavato delle consumazioni acquistate allo stand del Birrificio Sant’Andrea sarà devoluto agli aiuti umanitari per la popolazione ucraina. Al termine del concerto, in programma un After Party al Birrificio Sant’Andrea che ospiterà anche il concerto in caso di maltempo».