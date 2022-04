"Io abito il mio paese": in Ludoteca la presentazione del lavoro della media Avogadro

“Io abito il mio paese” è il titolo di un progetto di scrittura autobiografica e di raccolta di storie di vita sul tema della cura del bene comune che ha visto come protagonisti i ragazzi della I D, I E e II A della scuola media Avogadro di Vercelli. A coordinare il lavoro, che ha avuto l'appoggio dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea è stata la docente Barbara Calaba: nei locali della Ludoteca annessa alla Biblioteca comunale di via Galileo Ferraris, il progetto ha avuto un momento di presentazione con l'intervento dell'assessore Gianna Baucero, e di Giorgio Gaietta in rappresentanza dell'Istituto storico. Ad accompagnare i ragazzi sono stati la dirigente, Ilaria Ottino, e alcuni docenti, tra cui Patrizia Innocenti Bulsei e la stessa Calaba. È stata una bella mattinata di cultura che conclude un bel progetto di storia. «Tornate a trovarci in Ludoteca e in Biblioteca – è l'invito rivolto ai ragazzi dall'assessore Baucero -: sono ambienti a misura di ragazzo e hanno molto da offrire, non solo per istruirvi, ma anche per divertirvi». E, da vera studiosa e appassionata ha aggiunto: «E ricordatevi che i libri sono gli amici e i compagni più fedeli, che non ci abbandonano mai e ci aiutano sempre».