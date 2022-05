Il saluto agli ex dipendenti comunali: «Grazie per il lavoro che avete svolto per la città» - FOTO

Abbracci, pacche sulle spalle, battute, applausi e qualche attimo di commozione. Il Comune saluta i suoi ex dipendenti che, tra il 2019 e il 2021, hanno raggiunto la pensione dopo decenni di lavoro e impegno per la collettività. E, dopo due anni in cui ogni cerimonia è stata vissuta in formato ridotto a causa della pandemia, la festa di venerdì è invece un'occasione di incontro e socialità che sembrava ormai dimenticata.

A ricevere i festeggiati, nel cortile di Palazzo Civico addobbato a festa, sono il sindaco Andrea Corsaro, assessori e consiglieri comunali - l'unico della minoranza è il "decano" Roberto Scheda - e gli ex sindaci Ezio Robotti e Mietta Baracchi Bavagnoli.

Tra i neo pensionati ci sono uomini e donne che hanno lavorato in tutti i settori e con incarichi diversi: assistenti sociali e addetti all'anagrafe, vigili urbani, operai del settore Lavori pubblici, impiegati amministrativi, tecnici che hanno seguito alcune delle più importanti opere pubbliche realizzate in città, funzionari e dirigenti che hanno coordinato il lavoro degli uffici. Qualcuno ha svolto tutta la sua carriera al Comune di Vercelli e, del suo settore, conosce ogni particolare. «Faccio una foto con il primo e l'ultimo sindaco con cui ho lavorato»: commenta sorridendo un'ex impiegata assunta all'epoca di Robotti e "pensionata" poco dopo la terza elezione di Corsaro.

«Contavo su di voi quando ho accettato di candidarmi per la terza volta; invece mi avete fatto una brutta sorpresa ad andare in pensione», scherza il sindaco salutando i protagonisti della giornata. «Questa festa vuol essere un momento di incontro, di ringraziamento e anche di augurio perché il periodo della pensione sia lungo e vi consenta di fare tutto quello che avete dovuto trascurare per tutti gli impegni di lavoro».

Quasi una sessantina i dipendenti che hanno lasciato il Comune negli ultimi tre anni e non tutti possono essere sostituiti: «Gli enti pubblici - spiega l'assessore al Personale, Ombretta Olivetti - hanno regole stringenti e, anche se il nostro bilancio è in salute, ci sono vincoli ai quali attenersi».

Anche il sindaco tocca il tema del sottodimensionamento degli uffici: «Un problema che si fa particolarmente sentire in questo periodo in cui tutti corriamo per stare al passo con i bandi del Pnrr e con tutte le scadenze che il piano comporta. Voi avete lasciato un bel ricordo tra i colleghi, gli utenti, le persone che avete incontrato nella vostra attività e il Comune vi ringrazia di cuore».

Poi via alla consegna degli attestati e di una piantina. A concludere l'attività lavorativa nel Comune di Vercelli sono: Lorenzo Antona, Maria Assunta Atzei, Annamaria Bertola, Renato Bianco, Luisella Brustia, Massimo Cagliero, Gianna Caldera, Patrizia Carpo, Giuseppe Catalano, Fulvio Cavanna, Michela Cei, Maddalena Chietto, Gabriella Chiocchetti, Claudia Favillini, Rosaria Ferorelli, Carla Ferraris, Mirella Ferreri, Luciana Franzin, Maria Antonietta Friolotto, Agostino Gabotti, Valter Ganzaroli, Alberto Garizio, Giovanni Ghisio, Patrizia Iachia, Anna Maria Ivaldi, Anna Lamanna, Pietro Lucia, Leonardo Malinverni, Gianfranco Marini, Bruno Massardi, Carla Michienzi, Patrizia Pallavicini, Pierferdinando Palma, Giovanni Palumbo, Angela Pino, Angela Pozzati, Gilberto Pozzati, Laura Pucella, Luciano Puglisi, Calogero Puzzo, Claudia Raineri, Gina Rama, Enrico Razzano, Riccardo Rigon, Teresa Romeo, Annamaria Roncarolo, Massimo Saccagno, Massimo Salis, Rita Saviolo, Concettina Surace, Maria Taibi, Michele Talpo, Loretta Valli, Pier Carlo Veronda, Carla Visconti, Donella Zanello, Viviana Zarino.