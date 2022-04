Le magnifiche sette dell'Under 15 allenata da Anastasio

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13

Girone A

7^ giornata andata

Domenica 24.4.2022– a Torino – Palestra Via Massari - ore 15,40

Polisportiva REBA - Pallacanestro Femminile Vercelli 48-36

( parziali: 13-10; 26-14; 35-23)

Tabellino PFV: Fall A.; Alilou 2; Stacchini 2; Zannini 8; Lahmidi 5; Mura 7; Khoule 5; Valentini ; Ferla 2; Balzaretti 5; Lafssahi , all.re Gianfranco Anastasio

Nuova sconfitta per le Under 13 della PFV che cedono le armi a Torino, al cospetto della Polisportiva REBA, per 48-36 al termine di una gara che le ha viste battersi bene per poco più di un quarto ma che, già all’intervallo lungo aveva una svolta a favore delle padrone di casa, che sarebbe stata poi decisiva per il risultato finale..

Le ragazze di Anastasio, infatti, tenevano dignitosamente botta nel primo periodo (13-10), segnando con una certa continuità e impedendo alle avversarie di segnare molto più di loro, mettendo in campo una discreta difesa.

Già nel secondo quarto, però, cambiava tutto: mentre le torinesi si mantenevano in linea di galleggiamento in fase realizzativa, segnando altrettanti punti di quelli segnati nel primo (13), la PFV perdeva, invece, la strada del canestro avversario e metteva dentro solo 4 punti: risultato 26-14 a metà gara, e recupero problematico e tutto in salita per chi era sotto, stante l’equilibrio della gara.

Nel terzo periodo, le squadre si equivalevano totalmente (9-9 il parziale del quarto) cosicché si arrivava ai 10’ finali con REBA sempre avanti di 12 punti, sul 35-23.

La volata finale, però, non c’era, perché le due squadre in campo continuavano ad equivalersi, pareggiavano anche l’ultimo periodo (13-13) e, mentre REBA poteva permettersi di controllare la partita, le vercellesi non riuscivano a fare di più per recuperare punti e dovevano arrendersi.

Le giovani di Anastasio devono dunque rammaricarsi per quel “cedimento” del secondo periodo, in cui si è di fatto risolta la gara, poiché per il resto hanno giocato alla pari delle avversarie, e senza quel momento “no”, forse avrebbero potuto giocarsela sino al termine.

Da registrare comunque la buona prova della squadra nel suo complesso, pur priva di due elementi di riferimento come Trotti e Panelli, le cui assenze si sono un po’ fatte sentire.

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase di completamento - Girone Unico

6^ GIORNATA – girone a sola andata

Sabato 23.4.2022 a Biella – Palestra Salesiani –ore 15,00

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli 39-42

(parziali: 10-14; 20-22; 26-30)

Tabellino PFV: Dikrane 5; Giuliani 9; Dipace 2; Prinetti 14; Cavalli 2, Nicosia 8; Haxhiasi 2 All.re: Gianfranco Anastasio.

Usando termini reboanti si potrebbero definire le “magnifiche sette” le ragazze della PFV Under 15 che, appunto solo in sette, sono andate a vincere a Biella contro Basket Femminile Biellese per 39-42, al termine di una partita combattutissima per tutti i quaranta minuti.

Pur senza esagerare, va in ogni caso tributato un plauso a questo gruppetto di giovani sempre presenti in campo a rappresentare i propri colori (e questa volta è rientrata Haxhiasi dopo parecchio tempo, altrimenti sarebbero state in sei) combattendo con le avversarie ma soprattutto con il Covid, gli infortuni troppo lunghi e l’organico ridotto per abbandoni di altre compagne, che rendono loro difficile il cammino, soprattutto se devono giocare in concomitanza con le Under 17 e non possono avere “prestiti” da queste ultime.

E, come detto, per l’ennesima volta con la panchina corta, le giovani di Anastasio hanno saputo stare in partita per tutto il tempo della gara, senza mollare e senza mai farsi prendere dallo scoramento e dalla fatica per mancanza di rotazioni, cedendo così alle avversarie, come spesso è accaduto in altre partite.

Per obiettività va detto che le biellesi affrontate oggi sono una squadra di caratura pari alle vercellesi, e questo ovviamente ha contato per la vittoria delle ospiti, ma una vittoria in trasferta è sempre una bella cosa,da festeggiare soprattutto se ottenuta lottando punto a punto per 40 minuti.

Infatti la PFV metteva il collo avanti già nel primo periodo (10-14) e riusciva a mantenere un minimo vantaggio anche a metà partita (20-22), senza che nessuna delle due squadre riuscisse ad ottenere vantaggi significativi.

Nel terzo periodo i reiterati tentativi di rimonta delle padrone di casa venivano puntualmente rintuzzati dalle vercellesi, con una buona difesa, ed il vantaggio veniva aumentato a +4 (26-30 al 30’) e così sino allo sprint finale, durante il quale Prinetti & C. erano brave a controllare la palla ed a mantenere tre punti di margine per vincere 39-42 .

Tutto sommato una preziosa iniezione di fiducia per il futuro.

Campionato Under 17 - 2^ fase

Girone “Primavera” – 5^ giornata

Domenica 24 aprile.2022 a Cavallermaggiore – Palasport - ore 15,40

ABC Servizi Gators - Pallacanestro Femminile Vercelli 49-34

(parziali: 15-10; 31-16; 35-28)

Tabellino PFV: Carrozza 2; Fiore ; Giorgi ; Nicolotti; Pintonello E. ; Rizzato 8; Baro ; Matteja 5; Dutto ; Momo 13; Quartieri 4; Cafasso 2.. All.re Fabrizio Castelli

Non riesce il poker di vittorie di fila alle Under 17 della PFV, nel girone “Primavera”, dal momento che tornano sconfitte da Cavallermaggiore ad opera di ABC Servizi Gators di Savigliano per 49-34.

La gara è stata piuttosto combattuta ed a tratti equilibrata, quasi alla pari nel primo periodo conclusosi 15-10, quindi con soltanto un piccolo vantaggio per la squadra di casa.

Nel secondo periodo, però, le ragazze di Castelli andavano decisamente a vuoto in fase realizzativa (18-6 il parziale) consentendo alle avversarie di prendere quel vantaggio che si sarebbe rivelato decisivo alla fine della partita.

Infatti nella terza frazione le vercellesi avevano un sussulto positivo, e restituivano la pariglia del quarto precedente, tenendo a 4 punti le “Gators” ma segnandone solo 12, per realizzare una parziale risalita nel punteggio e portarsi a -7 al 30’ sul 28-35.

Forse lo sforzo profuso per tentare di completare la rimonta tagliava un po’ le gambe (ed anche il fiato) alla PFV che, nuovamente, metteva a segno solo 6 punti negli ultimi 10’, contro i 14 delle avversarie, le quali chiudevano così definitivamente i giochi.

Di buono ci sono stati l’impegno e l’atteggiamento mostrato in campo, per le Under 17 vercellesi di Castelli, le quali però sono incappate in una giornata poco felice al tiro, fondamentale in cui gli errori sono stati purtroppo tanti ed hanno condizionato il risultato finale.