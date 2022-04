Effetto Amazon sul territorio: i numeri del vercellese

Mercato immobiliare più vivace, business in crescita per le aziende, sostegno alle realtà sociali del territorio. E' l'"effetto Amazon" che emerge dallo studio svolto da Nomisma dedicato a fotografare la realtà del territori nei quali il colosso americano della distribuzione su è insediato negli ultimi anni. Tra questi Vercelli, dove sono in corso i lavori di ampliamento del centro logistico di Larizzate che, attualmente, occupa 600 addetti.

Secondo Nomisma, che nello studio confronta 846 imprese di 43 comuni vercellesi che distano meno di 20 minuti di auto dal polo logistico di Larizzate, e 969 imprese di 42 comuni che invece distano più di 20 minuti di auto da MXP3, le imprese localizzate nei territori più vicini al centro di distribuzione di Vercelli, a 3 anni dall'insediamento, hanno incrementato il giro d'affari con un aumento dei ricavi del 6%, contro il -1,3% delle aziende più lontane.

Non solo: nelle città e nei paesi del vercellese che gravitano attorno al magazzino Amazon il numero di abitazioni vendute e acquistate è cresciuto del 32%, un ritmo maggiore rispetto a quello relativo al Nord Ovest (20%) e alle province limitrofe di Novara e Biella (26%) e anche il numero di immobili produttivi venduti e acquistati è cresciuto di più (37%) rispetto alla media nel Nord Ovest (21%) e alle province di Novara e Biella (18%).

Infine le ricadute sociali: secondo i ricercatori Nomisma nel 2021 il centro di Larizzate ha sostenuto enti benefici del territorio con donazioni per un corrispettivo di 370mila euro: tra gli oggetti donati ci sono 500 materassi, 1800 pacchi alimentari misti e altri 700 di cibo per animali.

Guardando ai dati sull'occupazione emerge come quasi un terzo dei 600 dipendenti siano donne: i lavoratori provengono da Vercelli e provincia, ma anche da fuori regione: i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato erano 128 nel 2017, 452 nel 2019i e 586 nel 2021: il 22% arriva da Vercelli, il 26% da altre province del Piemonte, il 27% da altre regioni e il 25% sono stranieri. La fascia d'età più rappresentativa è quella al di sotto dei 29 anni (38%), a seguire 30-39 anni (34%), 40-49 anni (19%) e c'è una piccola parte (il 9%) di over 50. Le donne sono il 30% dei lavoratori, contro una media nazionale del 24% di occupazione femminile nel settore della logistica e dei trasporti.