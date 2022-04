Asm: quasi 2 milioni di dividendi nelle casse del Comune. Iren nomina il nuovo amministratore delegato

Ammonta a poco meno di due milioni di euro il dividendo Asm che entrà nelle casse del Comune di Vercelli. Nnella giornata di mercoledì l’assemblea dei soci di Asm, riunitasi oggi sotto la presidenza di Angelo D’Addesio, ha approvato il bilancio 2021 della società: i ricavi ammontano a 38 milioni di euro, con un Ebitda pari a 12,5 milioni di euro e l’utile netto a 5,2 milioni di euro, in sostanziale continuità con l’anno 2020; al netto del 5% dell’utile lasciato a riserva legale, l’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari al 95% dell’utile di esercizio.

Gli investimenti, nel 2021, ammontano a 32 milioni di euro, dedicati al settore idrico, energetico, del gas e dei servizi ambientali, nonché ai nuovi progetti strategici dell’azienda, primo fra tutti l’impianto per il riciclo dei rifiuti legnosi e la produzione di pallet. «Un importante balzo in avanti rispetto al 2020 - si legge in una nota della società - quando gli investimenti erano stati pari a circa 14,8 milioni di euro, che traduce il nuovo Piano industriale al 2030 del Gruppo Iren, volto, anche per Asm Vercelli, a sostenere lo sviluppo del territorio e la qualità dei servizi ai cittadini».

Il Piano Iren prevede per il territorio vercellese 500 milioni di euro di investimenti in arco piano, e già nel 2021 sono state messe le basi per lo sviluppo di nuove aree di business per Asm Vercelli, come la transizione energetica e l’economia circolare, rafforzandone il ruolo di azienda leader nel quadrante nord-est del Piemonte.

Con l’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2021 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. L’assemblea ha provveduto a nominare i quattro componenti del Consiglio di Amministrazione spettanti a Ireti S.p.A., che rimarranno in carica per gli esercizi 2022/2023/2024, mentre i tre componenti di competenza della Città di Vercelli non sono ancora stati nominati e, pertanto, restano provvisoriamente in carica in regime di prorogatio i tre consiglieri nominati nel 2019, ovvero il presidente Angelo D'Addesio, e i consiglieri Daniele Baglione e Antonio Prencipe. Nel CdA, in quota Ireti entranio: Paolo Torassa (neo amministratore delegato), Christian Zanni, Nadia Corgiat Loia, Giuliana Galofaro.

D’Addesio è stato confermato presidente del Consiglio di Amministrazione della società in regime di prorogatio, mentre Christian Zanni è stato nominato alla carica di vicepresidente.